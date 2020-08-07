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僵局！中國記者簽證過期 美未予延長

世界日報 / 中國新聞組／北京7日電

中美關係緊張，兩國媒體戰陷僵局。6日是美方給予中國駐美記者「90天簽證有效期」的最後一天。截至目前，尚未有中國駐美記者得到任何通知。中方批美方嚴重干擾中國媒體開展正常的報導活動，損害中國媒體聲譽，並警告將對美國進行報復。

中美近期就媒體政策多輪過招，拉鋸戰或將再度升溫。央視報導，外交部發言人汪文斌在6日外交部例行記者會上表示，今年5月8日，美方將中國駐美記者的簽證居留期限大幅縮短至90天以內，而且要求每三個月要重新申請延期。他說，有關中方記者均早已向美方提交簽證的延期申請，但至今尚無一人獲得美方的明確回覆。

汪文斌強調，一段時間以來，美方出於冷戰思維和意識形態的偏見，不斷升級對中國媒體的政治打壓，美方有關行徑嚴重干擾中國媒體戰略開展正常的報導活動，嚴重損害中國媒體的聲譽，嚴重干擾兩國間正常的人文交流。美方一方面標榜新聞自由，另一方面卻對中國媒體在美正常的採訪進行干擾，橫加阻撓，這暴露出美方所謂新聞自由的虛偽性，是赤裸裸的雙重標準和霸權行徑。

汪文斌稱，造成當前局面起因和責任都在美方，美方應立即糾正錯誤，停止對中國媒體和記者的政治打壓，確保中方在美記者的人身安全，財產等合法權益不受侵犯，正常的採訪工作不受影響，如果美方一意孤行，錯上加錯，中方必將被迫做出必要和正當的反應，堅持維護自身的正當權益。

因中美兩國交惡，5月初，美國政府宣布限制中國駐美記者簽證停留期限為90天。記者可申請延長停留期，但每次延期限為90天。8月6日是首個簽證到期日，中方稱，尚未有中國駐美記者獲知簽證延期申請結果。

據中國官媒駐美國記者稱，現在他們的簽證延長申請，都處於既沒被拒絕也沒被批准的狀態。按美方規定，假如沒收到拒絕續期通知，他們可再停留最多90天至11月4日。絕大部分中國駐美記者都在6月透過網絡，提交了簽證續期申請，費用每人每次455美元。

據悉，通常提交申請十多天後，大多數中國記者收到美國公民及移民服務局的通知，要求記者本人到該機構辦公地點現場錄指紋，如今仍有近40名中國記者，連前往錄指紋的通知都未收到。

有報導引述社科院美國研究所副所長袁征表示，「記者簽證只是川普握在手裡的數張反華牌中的一張」，如今距離美國總統選舉還有近三個月，他要是現在打出去，牌就少了一張。

簽證 外交部

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