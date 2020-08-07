多家外記簽證延誤 香港成新戰線

中美近期展開媒體拉鋸戰，互相驅逐記者，外界預測，隨著中美媒體戰的升溫，香港恐將成中美兩國記者驅逐戰的新戰線。香港外國記者協會6日發表聲明稱，外籍記者遭遇「極其不正常的」簽證延誤，指簽證已成了「國際爭端中的武器」。

美國日前將多家中國官方媒體認定為「外國使團」、限制其僱員人數；一批中國駐美記者的美國簽證在6日到期，環球時報報導稱，尚未有中國駐美記者獲知簽證延期申請結果。兩國的媒體戰一觸即發。

對此，中方要求多家美國媒體提交人員及房產清單。中國外交部發言人汪文斌日前回應，如果美國一意孤行，中方必將被迫做出正當反應。對於中美近期的媒體戰多輪過招，環球時報總編輯胡錫進在微博上寫道：「中美媒體戰進一步升級，誰最難受，是明擺著的。」他說，如果中方採取反制行動，駐香港的美國記者將成打擊對象。

香港外國記者協會6日發表聲明稱，外籍記者遭遇「極其不正常的」簽證延誤，指簽證已成了「國際爭端中的武器」。據悉，多家外媒的駐港記者簽證也在近期受阻。外界預測，香港很可能成為兩國媒體戰新戰線。

至於美媒在香港的動向。據報導，紐約時報已宣布將香港辦公室部分僱員轉移到南韓首爾，但駐港記者會繼續留守。該報駐華多年的澳大利亞籍記者儲百亮（Chris Buckley）在中國的記者簽證此前未獲延續，在香港的簽證申請亦遭到拒。

對於中美兩國的媒體戰，BBC報導引述美方批評人士認為，中方一向嚴厲打壓新聞自由，若與北京比拚驅逐記者，華盛頓難以獲勝，反而可能撿了芝麻丟了西瓜，損失頻頻發表重磅報導的美國媒體駐華記者。

紐約時報媒體專欄作家史密斯（Ben Smith）在兩國互相驅逐記者後寫道：「中國只是失去了影響力不大的官方媒體記者，而美國公民和領導人失去的是對一個日益封閉的國家進行的寶貴的近距離報導。」