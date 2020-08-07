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東風悍馬車疑一般鋼板取代防彈級 2高層因此受查？

世界日報 / 中國新聞組╱北京7日電

中印邊境士兵自今年5月起發生衝突，雙方互有死傷。事後，特種裝備事業部（東風越野車有限公司）副總經理周旺生、東風公司技術中心副主任陳建賢涉違紀違法，接受調查。有網民傳言，二人的落馬同一起軍車腐敗大案有關。東方隨即發表聲明，傳言純屬謠言。

香港01報導，有周姓網友表示，上述兩人受查是因集團用劣質普通鋼材造軍用越野車，結果在中印邊境衝突中上陣就被射穿。東方澄清，散播上述消息的周姓網民已被警方拘捕，其對散布謠言供認不諱，並寫下致歉信表示悔過。

據了解，東風汽車集團前副總工程師陳建賢，6月5日因涉嫌嚴重違紀違法接受審查，並被留置。同月24日，東風汽車集團有限公司發通告指，特種裝備事業部（東風越野車有限公司）副總經理周旺生涉嫌嚴重違紀違法，正接受東風汽車集團紀委紀律審查和十堰市監委監察調查，並被採取留置措施。

陳建賢與周旺生同屬東風特種裝備事業部，負責研發部門，兼任東風越野副總經理等職位。資料顯示，2017年3月，此前擔任東風公司技術中心副主任、東風汽車工程研究院副院長的陳建賢正式出任東風公司副總工程師，而他也是號稱「中國版悍馬」的「猛士」系列軍用越野車的核心研發者之一。目前，「猛士」系列是解放軍主力軍車之一。

另據其他媒體報導指出 ，網路瘋傳周旺生與陳建賢受查，與中印近期邊境衝突中「猛士」軍車品質問題有關。

消息在推特上也引發熱議，不少人表示，這種事在中共軍隊絲毫不稀奇。 推友「Ravenclaw」留言稱：「我相信這是真的。兩三年前有幸去北京某衛戍部隊參觀，見院內有幾輛造型酷炫的東風防暴裝甲車，就問旁邊的戰士，你們這個車平時訓練用的多嗎？戰士說幾乎沒用過，這車質量特別差，有時候冬天冷一點車門都打不開，小問題特別多，還說到如今部隊還是一如既往地腐敗，士官提幹明碼標價，義務兵轉志願兵亦同。」

東風悍馬爆出使用一般鋼板取代防彈鋼板的傳言發酵後，東風出面闢謠，指網友造謠「個別人員貪腐導致所供軍車質量差，最後造成戰士在中印前線犧牲」，並已報警處理。

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