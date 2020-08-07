孟晚舟事件 駐加大使叢培武：美方策畫 加國幫兇

電信設備龍頭華為財務總監孟晚舟引渡案仍在加拿大進行，中國駐加拿大大使叢培武接受官媒央視訪問時，重申孟晚舟案是一宗「嚴重的政治事件」，是「由美方一手策畫孟晚舟案，加拿大是幫兇」。

環球網報導，中加兩國因為孟晚舟引渡案，關係緊張，《新聞1+1》主持人白岩松6日連線中國駐加拿大大使叢培武，就建交50年之際，中加關係將向何處發展進行解讀。

叢培武重申，孟晚舟案是一宗「嚴重的政治事件」，是「由美方一手策畫孟晚舟案，加拿大是幫兇」。

叢培武又稱，「我們從一開始就說，該事件是美國為了打壓華為和中國其他高科技企業而一手策畫的一起嚴重政治事件。但加方是在動手抓人。所以我們說，美方是元兇，加方是幫兇。」在這問題上，加拿大負有不可推卸的責任。所以我們也不斷敦促加拿大能夠認清形勢，認真反思，糾正錯誤，盡快釋放孟晚舟女士，使她能夠平安的回到祖國。

報導指出，在談及孟晚舟的狀態如何時，叢培武表示：她肯定是承受了很大壓力。但是我覺得她還是表現得非常堅強。