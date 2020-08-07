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民主派出席六四晚會 港府提告黃之鋒、黎智英等24人

世界日報 / 香港特派員李春／香港7日電
香港政府控告「六四」晚會的參加者，包括香前學生領袖黃之鋒等廿四人，指其在維多利亞公園「非法集結」。圖／聯合報系資料照片
香港政府控告「六四」晚會的參加者，包括香前學生領袖黃之鋒等廿四人，指其在維多利亞公園「非法集結」。圖／聯合報系資料照片

香港警方首度禁止香港維園「六四」燭光晚會之後，港府首度大舉控告「六四」晚會的參加者，包括香港支聯會主席李卓人、前學生領袖黃之鋒等24人，指其在維多利亞公園「非法集結」。

香港民主派人士昨天紛紛表示，因出席「六四」維園晚會，收到港府提起檢控。除李卓人和黃之鋒，已知被港府檢控的有壹傳媒集團創辦人黎智英、民間人權陣線副召集人陳皓桓、香港民主黨主席胡志偉、荃灣區議員岑敖暉、立法會議員朱凱、前「民間外交網絡」發言人張崑陽、參選立法會的前記者何桂藍、社民連梁國雄等24人，均表示接獲香港警方通知，將會控告他們於6月4日在維多利亞公園非法集結。

因「六四」集會而被控「煽惑他人參與未經批准集結」的支聯會主席李卓人及工黨主席郭永健，還被加控一項「明知而參與未經批准集結」。

據收到警察通知的人士說，警方指控他們違反「公安條例」。黃之鋒說，案件將於9月15日在西九龍法院提堂。

港府5月19日宣布延長因疫情而推的「限聚令」至6月4日，同時港府康文署以「未有指引」為由不處理支聯會舉行「六四」晚會的申請，6月1日香港警方正式以疫情和「限聚令」為由，首次禁止支聯會在維園舉辦「六四」集會。

香港 六四 黃之鋒

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