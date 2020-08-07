譚耀宗：人大將對香港延後選舉做原則性決定

大陸全國人大常委會明日將在北京召開會議，預計會處理香港立法會延期一年的後續問題。全國人大常委譚耀宗表示，相信常委會會做出一個原則性決定，解決一年真空期的問題，以及被取消參選資格的現任議員將如何處理等。

據香港電台報導，大陸全國人大常委會將從明日開始一連四天舉行會議，譚耀宗7日上午已前往北京準備與會。他指出，現階段香港有不同意見，會將這些意見帶到人大常委會上討論。

基本法委員會副主任譚惠珠則說，人大常委會的議程上暫時還沒有討論涉及香港的事宜，但相信討論有關問題的機會非常大，目前也無法猜測人大常委的決定。

原定9月6日舉行的香港第7屆立法會選舉，港府日前以防疫為由，宣布將選舉延至明年9月5日。而本屆立法會選舉提名參選也發生風波，有12名泛民主派成員被選舉主任取消提名資格。

延後選舉，香港立法會將出現一年空窗，香港特首林鄭月娥表示，這有待大陸全國人大處理。