中國不滿艾薩來台 蘇貞昌：盼中國不要對台灣指手畫腳

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）周日將訪台，也引發中國反彈。行政院長蘇貞昌今參訪行競科技股份有限公司，會前接受時事詢答時表示，歡迎艾薩來台，也希望中國不要對台灣指手畫腳。

蘇貞昌說，台灣是獨立主權國家，是世界家庭的成員，歡迎來自世界各國的朋友，這次艾薩來，是幾十年來美國現任閣員最高層級，美國國務卿也曾表達是對台灣的肯定，也要針對公共衛生、防疫等方面做交流，進一步疫苗研發等等，也在做彼此合作跟努力。

蘇貞昌表示，台灣成功的防疫經驗，可從美國派最高層級官員，突破幾十年來的限制看出，而有那麼大的成就，正是蔡英文總統領導國家，讓台灣被世界看見，也是國人同胞防疫成國被肯定，一方面歡迎艾薩，也希望中國不要對台灣指手畫腳。

另外，根據路透報導，6名美國消息人士表示，美國正在和台灣洽談，將首度出售至少4架大型先進無人機給台灣，也引發中方不滿。蘇貞昌則表示，台灣是自由民主獨立的國家，為保護2300萬國民，戰戰兢兢絕不放棄，全球現在1700萬人確診，而新冠肺炎疫情又是從中國發生，期盼中國全力維護國民，並對維持世界疫情穩定做出努力，此時軍機擾台、對區域和平造成壓力的作為皆不當，台灣將跟相同理念國家共同維持區域和平。