美國衛生部長訪台前 大陸宣布將在舟山海域軍演

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）即將於本月9日率團訪問台灣，大陸海事局網站公告，浙江舟山海域將在8月11日至13日進行實彈射擊訓練，訓練期間，相關海域禁止一切無關船舶航行、作業或錨泊。

公告稱，訓練時間為每天6時至12時，訓練地點為舟山海區黃大洋海域。屆時現場會有警戒船艇實施警戒，凡接近相關水域的任何船舶，均應服從現場警戒船艇指揮。

新華社則報導，大陸國務委員兼國防部長魏鳳和6日應約與美國國防部長艾思博（Mark Esper）通電話。魏鳳和就南海、台灣、美方對中方「汙名化」等問題表達中方原則立場，要求美方要停止錯誤言行，加強海上風險管控，避免採取可能使局勢升溫的危險舉動，維護地區和平穩定。

這是中美防長近五個月來首次通話。據大陸國防部網站訊息，魏鳳和上一次與艾思博通電話是在今年3月3日，當時兩人談話重點是關於新冠疫情防控。

新華社稱，在6日通話中，艾思博說，在兩國關係緊張時，兩軍要保持對話磋商，管控危機，防止誤判，降低風險。雙方還就中美兩國兩軍關係、下一階段兩軍交往等問題交換了意見。

在中美關係持續惡化之際，美國軍機近期也密集巡航南海空域。根據北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台公布的數據，7月美軍總計出動67架次的大型偵察機，前往南海開展偵察行動，幾乎是5月的2倍。

具濃厚官方智庫色彩的「南海戰略態勢感知」本月初指出，值得注意的是，7月中，美軍有多達13架次在非常規時間進行偵察，亦即在晚間8時至上午6時緊急升空，對南海實施偵察，同時逼近中國沿海的情況也越來越多。

7月美軍有9架次進入中國領海基線以外70海里範圍內活動，6架次進入60海里，最近一次在距離中國領海基線僅40餘海里。

「南海戰略態勢感知」認為，相比以前，美軍在南海活動狀況明顯加重，同時美軍各類戰場監視及指揮飛機的加入，意味著美軍已經從「防範式」偵察轉向「對抗式」偵察，「戰場建設意味愈濃」。