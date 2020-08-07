美衛生部長將訪台 龐培歐：符一貫政策

美國衛生部長阿查爾即將訪台，美方稱這是落實「台灣旅行法」的高層互訪。對於大陸外交部堅決反對美台官方往來，美國國務卿龐培歐五日說，阿查爾訪台符合美國一貫政策，且肩負與台灣討論防疫經驗的深遠重要目的。美國參議員魯比歐也說，期待更多美國高階官員造訪台灣。

龐培歐表示，先前也有美國內閣成員訪台，阿查爾此行與過去政策一致。

龐培歐五日在國務院舉行記者會，被問到阿查爾訪台而北京反對一事，他說，阿查爾訪台是帶著深遠而重要的目的，美國還深陷疫情之中，台灣有成功抗疫經驗，阿查爾要去與台灣方面討論此事，美方歡迎台灣提供相關專業知識。

龐培歐說，美國希望台灣能參與世界衛生大會（WHA），但遭北京阻攔，如今阿查爾將訪台，並與台灣交換公共衛生的意見，這攸關美國應對疫情與疫苗及療法研發進展。

美國總統川普二○一八年簽署「台灣旅行法」，包括鼓勵高層互訪。當初提案的美國參議員魯比歐五日在推特表示，台灣是重要民主夥伴，也是應對新冠肺炎的世界榜樣，期待有更多美國高階官員能訪問台灣。