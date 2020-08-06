快訊

米可白深夜認了與老公離了6年婚：和平分開、真心祝福彼此

美偵察機夜探廣東近海 華春瑩發推特：純粹的軍事挑釁

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
美偵察機夜探廣東，大陸外交部發言人華春瑩發推特稱，這是純粹的軍事挑釁。（截圖自華春瑩推特）
美偵察機夜探廣東，大陸外交部發言人華春瑩發推特稱，這是純粹的軍事挑釁。（截圖自華春瑩推特）

6日下午，大陸外交部發言人華春瑩在推特上發文，譴責美偵察機近期在南海頻繁活動、甚至一度抵近廣東海岸的行為，並稱這與所謂的「航行自由」無關，而是「純粹的軍事挑釁、軍事施壓和軍事脅迫」。

據中共黨媒環球時報報導，華春瑩援引「南海戰略態勢感知」 計劃（SCSPI）發布的消息表示，美國偵察機近期在南海活動的頻率和強度急劇增加，曾一度抵近距離廣東海岸不到100公里的位置。

華春瑩寫道：「顯然，這些（行為）與所謂的自由航行無關，而是純粹的軍事挑釁、軍事施壓和軍事脅迫。」

據「南海戰略態勢感知計劃」平台8月5日發布的消息，8月5日晚21時許，美國空軍一架E-8C「聯合星」空地監視飛機再次現身南海，朝着廣東方向飛行，一度飛行至距離廣東沿岸領海基線59.27海里(約109.77公里)的位置。

「南海戰略態勢感知計劃」平台稱，這是近期首次在夜間發現美軍E-8C飛機前往廣東海岸附近開展飛行和偵察活動。在剛過去的7月，累計已有7架次的E-8C飛機現身南海，對廣東省實施抵近偵察。「南海戰略態勢感知計劃」平台還稱，在8月5日上午，美軍一架P-8A反潛巡邏機也出現在巴士海峽附近空域，朝着南海方向飛行。

中國外交部發言人汪文斌7月28日在例行記者會上表示，根據公開報道，今年上半年，美軍機在南海活動多達2000多次。汪文斌還表示，本月15日至28日，美軍機已連續12天抵近南海偵察。

南海 廣東 美軍

延伸閱讀

美中互撤館 衝突升高…龐培歐嗆中共不是正常國家

中國回應了！華春瑩：批美汙衊煽動 陸駐美使館曾收炸彈與死亡恐嚇

華春瑩：大陸駐美大使館收到炸彈和死亡恐嚇

美擬禁止中共黨員入境 華春瑩：違背21世紀潮流

相關新聞

美中外交戰震波？香港外國記者會：簽證明顯遭拖延

香港外國記者會（FCC）6日表示，派駐香港外籍記者最近的簽證申請作業「非常不尋常」的遭到拖延，在美國與中國大陸的紛爭中，...

對美喊話 王毅：任何問題都可談

大陸國務委員兼外長王毅昨向美國拋出「橄欖枝」，表示北京方面隨時可與美方重啟各層級、各領域的對話機制，任何問題都可以拿到桌...

中梵9月將續簽協議 涉主教任命

中國大陸與梵蒂岡於二○一八年簽署的主教任命協議將於今年九月到期，據美媒披露，中梵可能在九月續簽協議，內容與主教任命及大陸...

黃之鋒被控包圍警總 11月23日開審

黃之鋒等三名前香港眾志成員，被控一年前號召民眾包圍香港警察總部，涉嫌觸犯煽惑他人明知而參與未經批准集結等罪名，黃之鋒和林...

香港支聯會六四集會 黃之鋒等24人遭起訴

香港24名泛民主派人士包括眾志前秘書長黃之鋒、支聯會主席李卓人因為參加未經警方批准的「六四」燭光晚會而被警方起訴，罪名是...

裁罰國人赴陸任社區主任助理敗訴 陸委會：支持內政部

國人因赴陸擔任社區主任助理，遭內政部認定違反兩岸關係條例，開罰十萬元，27人不服決定起訴，今日台北高等行政法院判決內政部...

王毅：反對人為製造新冷戰 與美任何問題都可以談

大陸國務委員兼外交部長王毅今日接受官媒新華社的採訪，大談中美關係。王毅的這些談話顯然是對美國國務卿龐培歐的「新鐵幕演說」...

國台辦旗下網站：不承認九二共識 誰掌海基會都一樣

大陸國台辦旗下網站中國台灣網今（5）日發表快評文章指出，蔡英文當局現行政策不改，找神仙來掌海基會，兩岸關係也無法「重開機...

美偵察機夜探廣東近海 華春瑩發推特：純粹的軍事挑釁

6日下午，大陸外交部發言人華春瑩在推特上發文，譴責美偵察機近期在南海頻繁活動、甚至一度抵近廣東海岸的行為，並稱這與所謂的...

六四集會清算持續 黃之鋒再被警方控告

香港眾志前秘書長黃之鋒因為參加未經官方批准的「六四」燭光晚會而被警方控告，罪名是「明知而參與未經批准集結」

中國外交部批美官員訪台 陸委會：台灣非其內政

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）9日將訪台，中國外交部、國台辦紛紛跳腳。陸委會認為中共須認清事實，中華民國是主權國...

不滿台不認「九二共識」、批台獨 陸委會：陸無權置喙

大陸官媒5日發表評論，稱海基會停擺多年，若台灣不認同「九二共識」，就算找神仙來掌管兩岸關係也不會讓海基會「重開機」，陸委...

熱門新聞

環時總編：美國真敢玩大的，就與台灣建交吧

「天才少年」女博士生將領659萬年薪 清秀外表網讚：又美又有才華

凶宅被6組客戶瘋搶 掛牌9小時「2874萬」秒賣掉

少婦肚長成「20KG巨球」 2年來只能坐著睡 病因仍不明

陸以利誘換停止對台往來 索馬利蘭悍拒打臉

海珠湧大橋劈腿！釘子戶拒搬遷 網封「海珠之眼」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。