美偵察機夜探廣東近海 華春瑩發推特：純粹的軍事挑釁

6日下午，大陸外交部發言人華春瑩在推特上發文，譴責美偵察機近期在南海頻繁活動、甚至一度抵近廣東海岸的行為，並稱這與所謂的「航行自由」無關，而是「純粹的軍事挑釁、軍事施壓和軍事脅迫」。

據中共黨媒環球時報報導，華春瑩援引「南海戰略態勢感知」 計劃（SCSPI）發布的消息表示，美國偵察機近期在南海活動的頻率和強度急劇增加，曾一度抵近距離廣東海岸不到100公里的位置。

華春瑩寫道：「顯然，這些（行為）與所謂的自由航行無關，而是純粹的軍事挑釁、軍事施壓和軍事脅迫。」

據「南海戰略態勢感知計劃」平台8月5日發布的消息，8月5日晚21時許，美國空軍一架E-8C「聯合星」空地監視飛機再次現身南海，朝着廣東方向飛行，一度飛行至距離廣東沿岸領海基線59.27海里(約109.77公里)的位置。

「南海戰略態勢感知計劃」平台稱，這是近期首次在夜間發現美軍E-8C飛機前往廣東海岸附近開展飛行和偵察活動。在剛過去的7月，累計已有7架次的E-8C飛機現身南海，對廣東省實施抵近偵察。「南海戰略態勢感知計劃」平台還稱，在8月5日上午，美軍一架P-8A反潛巡邏機也出現在巴士海峽附近空域，朝着南海方向飛行。

中國外交部發言人汪文斌7月28日在例行記者會上表示，根據公開報道，今年上半年，美軍機在南海活動多達2000多次。汪文斌還表示，本月15日至28日，美軍機已連續12天抵近南海偵察。