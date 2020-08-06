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裁罰國人赴陸任社區主任助理敗訴 陸委會：支持內政部

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
陸委會發言人邱垂正。圖／取自本報系資料庫
陸委會發言人邱垂正。圖／取自本報系資料庫

國人因赴陸擔任社區主任助理，遭內政部認定違反兩岸關係條例，開罰十萬元，27人不服決定起訴，今日台北高等行政法院判決內政部敗訴。陸委會對此表示，對判決結果表示遺憾，全力支持內政部依法上訴。

陸委會今日以新聞稿的形式對此事表示，台灣是民主法治社會，所有裁罰案件，均經過充分完整的調查，在維護國家安全及人民工作權保障之間，政府始終堅守依法行政。

陸委會強調，兩岸人民關係條例第33條第2項規定禁止國人擔任中國大陸黨政軍組織的職務，是基於兩岸處於分治及對立狀態，中共長期企圖消滅中華民國主權，迄今亦不放棄武力犯台，嚴重威脅國家安全及社會安定。該案相關當事人擔任陸方政治性機關、團體的職務，業為判決所肯認。

陸委會接著說，判決忽視中共招聘國人參與基層治理工作，設定「認同九二共識」的政治前提，強加政治信仰，威逼政治認同，製造交流陷阱，利誘違法職務，營造統戰樣板，對國家安全及社會安定所造成的負面影響，至為遺憾。陸委會支持內政部依法上訴的決定，後續也將提供相關協助。

陸委會 內政部 九二共識

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