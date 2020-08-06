不滿台不認「九二共識」、批台獨 陸委會：陸無權置喙

大陸官媒5日發表評論，稱海基會停擺多年，若台灣不認同「九二共識」，就算找神仙來掌管兩岸關係也不會讓海基會「重開機」，陸委會6日對此呼籲，保障兩岸人民是台陸雙方的共同責任，大陸不該因兩岸兩會的中斷往來而對兩岸人民有負面影響。而大陸5日更對美國衛生部長將訪台一事批評是釋放台獨信號，陸委會也回應，台灣是主權國家，大陸無權置喙。

海基會前董事長李大維近日接任總統府秘書長，董座位置懸缺，繼任人選也備受外界關注，陸委會副主委兼發言人邱垂正於6日舉行的例行記者會上表示，海基會人事安排須依據既定程序辦理，若有確定消息會適時對外說明。邱垂正也強調，海基會是受政府委託處理兩岸中介事務，包括協商交流與服務、兩岸兩會的聯繫往來，雖因陸方推遲受到一些影響，但海基會仍持續強化兩岸各項為民服務的工作以保障國人權益，這些業務都具有重要意義和實際需要，海基會每年服務的案件數量超過30萬件，功能無可取代也不容忽視。

對於大陸國台辦旗下的新聞網站「中國台灣網」稱若台灣不認同「九二共識」，就算找神仙來繼任也一樣的說法，邱垂正指出，維持兩岸穩定發展，保障兩岸人民權益是雙方共同責任，呼籲陸方要有責任一起維護兩岸人民的權益，避免因為兩岸兩會的中斷聯繫往來，而對兩岸人民福祉造成負面影響。

此外，美國衛生部長阿查爾9日將訪台，大陸外交部對此表示這是「向台獨勢力發出錯誤信號」，大陸國台辦更批評「民進黨當局挾洋自重、甘當棋子」，邱垂正表示，針對大陸國台辦或大陸外交部對於美國衛生部長來台交流的不斷批評，陸委會認為，大陸必須認清事實，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部份，更不是其內政，台灣與美國等國際社會的友好互動是主權國家正當自然的對外作為，中共無權置喙。

邱垂正說，此刻全球疫情持續蔓延，各國仍在合作防疫，唯獨北京當局抱持錯誤的政治主張，阻撓台灣參與世界衛生組織（WHO）及國際社會的交流，其違反人權的舉措，完全不是一個負責、文明的國家應有作為，疫情發生以來，台美合作並發表「防疫夥伴關係聯合聲明」，致力於共同對抗疫情，美國衛生部長此次訪台，有助於雙方擴大貢獻全球衛生健康事務，陸委會呼籲，大陸要以正常的態度面對，台灣也將持續與各國進行更廣泛的互動發展。