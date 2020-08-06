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陸外交部嘲諷龐培歐的「乾淨網路」計畫：荒謬可笑

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
美國國務卿龐培歐表示，美國將擴大「乾淨5G」範疇至電信營運商、應用商店、應用程式、網路雲端和網絡電纜等五大領域。美聯社
美國國務卿龐培歐表示，美國將擴大「乾淨5G」範疇至電信營運商、應用商店、應用程式、網路雲端和網絡電纜等五大領域。美聯社

TikTok後，美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）提出將擴大「乾淨網路」（Clean Network）計畫的涵蓋範圍。對此，大陸外交部發言人汪文斌回應稱，「美國自身滿身汙跡，卻大談什麽『清潔網絡』，這純屬荒謬可笑。」

當地時間8月5日，龐培歐在記者會上表示，美國政府將擴大「乾淨5G」範疇，涵蓋電信營運商、應用商店、應用程式、網路雲端和網絡電纜。外界多認為，美國此舉主要仍是針對中國大陸。

今年4月，龐培歐宣布實行「乾淨5G路徑」，要求美國外交設施網路禁用「不可信」供應商。8月2日，美國國務院公布「乾凈5G網路」計畫，提出一份棄用華為的「乾淨國家和運營商」名單。

據央視報導，在6日下午召開的大陸外交部例行記者會上，汪文斌對此回應稱，龐培歐等美國政客一再以維護國家安全為借口，濫用國家力量打壓遏制中國高科技企業，中方對此堅決反對。

他指出，美方有關做法根本沒有任何事實依據，完全是惡意抹黑和政治操弄，其實質是要維護自身的高科技壟斷地位，完全違背市場原則和國際經貿規則，嚴重威脅全球產業鏈、供應鏈安全，是典型的霸道行徑。

汪文斌強調，許多目前被美單邊制裁的中國企業都是無辜的，他們的技術和產品也是安全的，從來沒有發生過一起類似「史諾登事件」、「維基解密」的網絡安全事件，也沒有發生過一起類似「棱鏡門」、「方程式組織」（Equation Group）、「梯隊系統」的網路監聽、監視行為。

汪文斌說，「我們敦促美方糾正錯誤做法，為各國企業開展正常經貿合作創造條件，還世界一個自由、開放、安全的網絡空間。中國將繼續與世界各國一道，共同維護公平、公正、開放、非歧視的營商環境，促進國際科技交流與合作，讓安全、可靠、優質的信息技術為全球經濟復甦和各國人民美好生活提供新的動力。」

龐培歐 外交部 記者會 TikTok

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