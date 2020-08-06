美總領事晤梁家傑 梁振英：重大政治醜聞

選舉主任早前取消12名民主派參選人的參選資格，當中包括四名公民黨參選人。有傳媒報導，美國駐港總領事史墨客4日午到訪公民黨主席梁家傑的律師樓，與梁家傑及該黨黨魁楊岳橋會晤約一個半小時。對此，全國政協副主席、前特首梁振英在臉書質疑，為什麼總領事單獨一人，連紀錄員也不帶？這事不尋常，是重大政治醜聞。

香港01報導，梁家傑在臉書回應指，這是一次與駐港外交使節恆常交流性質的會面，就香港政局和公共事務交換意見，批評有媒體「大驚小怪、小題大做」，並反問「密會又會上寫字樓讓你拍照？」

報導引述梁家傑4日表示，會面早於數周前已約定，並非因為近日事件才約見， 而本來只有他與史墨客二人會面，剛巧因為楊岳橋有空，故一同出席會面，但他未透露會面內容詳情。

美國駐港總領事館發言人4日回覆傳媒查詢時指，總領事和其他外交官定期與香港社會各界人士會面。

另據文匯報報導，中美關係近日越趨緊張，史墨客4日與梁家傑及楊岳橋秘密會面。全國政協副主席梁振英指出，在今日香港這個不一般的情況下，香港政黨的負責人與美國駐港總領事見面，是重大政治醜聞，必須向全社會解釋他們的談話內容是什麼。

據報導，梁振英表示，史墨客和梁家傑見面，楊岳橋也在場，而楊岳橋就是去美國要求制裁香港而被DQ的人，直言有關情況值得斟酌。

對於梁家傑解釋有關會面是「恆常會面」，梁振英同樣認為有斟酌之處，「作為一個香港政黨的負責人，有什麼需要與美國總領事『恆常會面』呢？而我們不見他和中央駐港代表有恆常會面，有沒有和特區政府有恆常會面？我覺得這都是香港市民要問的問題。」

現時中美關係緊張，美方一再揚言「制裁」香港，並干涉香港事務，更令社會質疑有關會面的目的。梁振英表示，在任何一個社會，發生這樣的事都是重大政治醜聞，必須向全社會解釋他們的談話內容是什麼，「用國際標準、用任何一個開放民主社會的標準，一個主要政黨的負責人，在這樣的情況底下，今天香港的情況不是一般的情況，現今情況下與美國駐港總領事見面，這是一件醜聞。」