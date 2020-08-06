王毅對美喊話：隨時可重啟對話 任何問題都能談

中國國務委員兼外長王毅5日向美國拋出「橄欖枝」，表示北京方面隨時可與美方重啟各層級、各領域的對話機制，任何問題都可以拿到桌面上來談。王毅還稱，中方還可梳理制定關於合作、對話、管控分歧的三個清單，並為下一步交流確定路線圖。

美中關係今年急劇惡化，從新冠病毒疫情、華為事件、南海爭議、北京對香港的壓制，升級到雙方互關領事館等，衝擊國際政治情勢。

王毅以接受新華社專訪的形式全面闡述北京對當前中美關係應對策略，「硬中帶軟」向美國喊話，提出四大清晰框架：明確底線，避免對抗；要暢通管道，坦誠對話；要拒絕脫鉤，保持合作；要放棄零和，共擔責任。

王毅表示，北京願意堂堂正正地與美方開展坦率有效的溝通，準備以冷靜和理智來面對美方的衝動和焦躁。隨時可以與美方重啟各層級、各領域的對話機制，任何問題都可以拿到桌面上來談。

他說，「我們還提出可以梳理制定關於合作、對話、管控分歧的三個清單，並為下一步交流確定路線圖。我們的目的只有一個，就是敦促美國放下傲慢和偏見，通過平等和建設性對話，緩解當前的緊張局面，回到不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的正確軌道」。

除了對美國傳遞願意「和解」的訊號，王毅也不忘批評美方近期對北京的「不友善」作為。他表示，反對人為製造新冷戰，北京沒有意願也沒有興趣與美方打外交戰，因這只會對兩國人民的利益造成更多損害。不過，如果美方還要一錯再錯，北京必將奉陪到底。

在王毅闡述北京立場，對美喊話之際，路透引述兩名消息人士指出，美國和中國高層官員將於15日舉行視訊會議，審查美中第一階段貿易協議的執行狀況。

報導稱，美國貿易代表賴海哲和中國副總理劉鶴將出席該會議，這是該協議1月15日簽訂並於一個月後生效以來的首次半年度審查會議。根據1月簽署的第一階段貿易協議，中國承諾將採購美國商品規模較2017年增加約2000億元，包括農產品、工業產品、能源和服務。

但受到疫情引發的全球衰退打擊，中國的採購進度遠遠落後於第一年進口增加770億元的目標。目前，美國貿易代表辦公室和美國財政部尚未對此做出回應。

中國駐美大使崔天凱4日通過網絡參加年度阿斯彭安全論壇會議時表示，「如果真的舉行會晤，我認為將是非常積極的事」；他稱，不希望看到北京和華盛頓之間的緊張局勢進一步升級，「我不認為一場新的冷戰符合任何一方的利益，在面臨如此之多的新挑戰的時候，我們為什麼要重覆過去的歷史？」