今年北戴河會議 習近平擔心什麼？

習近平擔任中共總書記七年多，大權獨攬，但近期連串決策失誤，導致疫情蔓延、洪災不斷，與美國關係空前緊張，對內經濟情勢空前惡劣，難以卸責。習與身邊的人擔心今年北戴河會議可能變成「反習大會」，據說幕僚以防疫為由，縮減今年到北戴河開會人數，或直接宣布純度假，不談公務，讓北戴河會議名存實亡。

每年8月初，中共現任與退休高官循例到河北秦皇島北戴河避暑，同時就黨內大事交換意見、尋求共識，俗稱北戴河會議。雖然它不是黨內正式決策會議，如中央委員會議或全國代表大會有法定權力，但證諸中共黨史，北戴河會議往往起了關鍵作用。

黨內現在最大隱憂，是習近平與李克強矛盾愈來愈公開化。李克強雖擔任中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長，但習近平卻公開說，是他親自部署、親自指揮，打臉李克強；兩會期間，李克強也曝光全國6億人月收入不到人民幣1000元，反打臉習近平已全面進入小康社會說法。

據說兩人對香港對策也有分歧。李克強、政協主席汪洋等人認為，香港問題是先「止暴制亂」，「港區國安法」只須針對在香港境內罪行，先消弭港獨聲音、暴力行為，其他再議。但習近平卻接受政法系統鷹派意見，硬在條文中加入「非香港永久居民在香港以外的地方，針對香港犯下此法規定的罪行也適用」。

在疫情肆虐全球下，國際社會對中國或中共已非常反感，北京竟想全球都管轄，等於擺明與國際社會為敵。如今導致各國紛紛中止或凍結與中國或香港的引渡協定，反而讓中國陷入孤立。

最新分歧發生在7月底。北斗三號全球衛星導航系統開通儀式，主持人劉鶴宣讀參加儀式高層名單，首先讀出習近平頭銜和姓名，然後停頓，讓習近平起身向鼓掌的與會者致意；接著，劉鶴宣讀李克強頭銜和姓名，卻沒有任何停頓，立刻讀下一位頭銜和姓名，讓起身一半的李克強非常尷尬，與會者不清楚是否該繼續鼓掌，旋即停寂。

這段畫面央視現場直播，算情有可原，但晚間重播李克強尷尬的場面與稀稀落落的掌聲，一點未作修剪，外界認為這是有意羞辱李克強，海內外輿論譁然。

北戴河會議在即，習近平煩心的不僅李克強和團派，還包括紅二代集體反彈。紅二代是中共政治特殊群體，他們的父兄多半參加過長征，中共建政後擔任過部長以上要職，紅色家族目睹胡溫時代黨內腐敗猖獗，有人充滿危機感，怕打下的江山毀於一旦。陳雲在1989年就說過，「不能把政權交到外人手裡，必須留給自己子女」，道出中共元老心聲。

習近平就是紅二代共推的共主，習仰賴紅二代支持，也對他們化公為私的貪腐睜一眼、閉一眼。正因如此，紅二代一旦批評習，攻擊更能一針見血、切中要害。

早在2016年習近平巡視央視，華遠集團董事長任志強就對「黨媒姓黨」大加批評，習任兩人結仇。最近任志強又因發表公開信批習而賈禍，已被拘禁。中共7月23日晚發布通報稱：任志強「在重大原則問題上不同黨中央保持一致，公開發表反對四項基本原則的文章，醜化黨和國家形象，歪曲黨史、軍史，對黨不忠誠、不老實」；除了開除黨籍，還要由檢方偵辦不法。

比起清華大學教授許章潤同樣對習口誅筆伐，任受的懲罰更重，引發太子黨們人人自危與私下不滿。另一位紅二代、中央黨校教授蔡霞也為任大砲抱不平，不久前流出她在內部聚會的犀利發言錄音，直批中共是「政治殭屍」，習是「黑幫老大」，若不想黨自由落體式墜落，挽救危局的當務之急是「換人」。

今年北戴河會議讓習近平對紅二代更警覺，下手懲治毫不手軟，想殺雞儆猴。紅二代如串聯起來，聯合退休的父兄輩元老，將成是習的隱憂。

中共高層夏季聚集北戴河，逐漸失去傳統議政功能，而向度假休閒轉向。但確定的是，即便避暑，元老和高層們不可能完全不談政治，這是外界依然把北戴河會議視為中國政治重要風向標的原因。

今年北戴河會議假使如期召開，可向外界釋放北京政治情勢穩定的信號。據黨媒報導，目前中共領導人公開活動行程只停留在7月31日，中共部分省部級官員也密集調動。種種跡象表明，北戴河會議或已開鑼。在敏感的政治季節，大家且拭目以待。