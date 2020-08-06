傳中梵下月續簽密約 涉主教任命

中國與梵蒂岡於2018年簽署的主教任命協議將於今年9月到期，據美媒披露，中梵可能在9月續簽協議，內容與主教任命及中國教會地位有關。不過，由於協議大部分內容保密，教廷又迴避中國人權問題，續簽協議恐引起教會人士反彈。

今年2月，教廷外長蓋拉格與中國國務委員兼外長王毅會面時，國際社會就關注續簽主教任命協議問題，香港南華早報當時引述消息指出，中梵主教任命協議將於今年9月到期，教宗方濟各「渴望」藉由雙方對話，正式簽署或修改協議，確立中國教區主教任命模式。

美國之音報導，中梵在2018年簽署的協議，承認中國任命的主教，梵蒂岡當年的主要談判代表、外交官切利大主教在今年6月曾表示，協議正進行續簽流程，並表示中梵正努力展望未來，雙方關係的基調是尊重、清晰、共同負責和有遠見。

報導引述教廷官員表示，梵蒂岡可能在9月與北京續簽協議，規定主教的任命和中國教會的地位。但報導也提到，當初協議引起爭議，包括對羅馬天主教在中國的運作條件所做的規定，且當年協議全文，至今從未公布。

批評人士認為，梵蒂岡續簽此項協議，無異會招致外界的批評，因其對中國侵犯人權的行為視而不見。

然而，梵蒂岡一位官員稱，該協議對中國教徒是有益的，它有助於教廷保護他們。作為2018年協議一部分，教宗方濟各正式承認由中國政府任命的八位主教。

2018年9月中梵在北京簽署臨時性的主教任命協議，2019年8月，教宗選定的內蒙古集寧教區主教姚順獲祝聖，成為協議簽署後首位獲承認的主教；兩日後，陝西漢中教區主教胥紅偉也獲祝聖，中國官方公告還為兩人加註「已獲教宗同意」。

中國境內約有1200萬名天主教徒，但長期分裂為聽命中共當局的愛國教會，以及跟隨教宗領導的地下教會，2018年中梵簽署的協議，有意整合愛國教會和地下教會，但其間磨合出現的問題仍未完全消除。