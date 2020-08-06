陸以利誘換停止對台往來 索馬利蘭悍拒打臉

美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）即將訪台，大陸環球時報總編輯胡錫進指出，衛生部長在美國內閣中的排序更靠前，因此這次訪問更具挑釁性，是向中方搞地緣政治施壓。大陸要讓台灣清楚，縱容蔡政府以「切香腸」方式升級美台關係是非常危險的，做美國強硬對華戰略的棋子有可能把台灣引向其不可承受的災難。

2020-08-06 10:00