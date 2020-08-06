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陸以利誘換停止對台往來 索馬利蘭悍拒打臉

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
索馬利蘭總統阿布迪。圖／取自阿布迪推特
索馬利蘭總統阿布迪。圖／取自阿布迪推特

索馬利蘭媒體「索馬利蘭紀事報」（Somaliland Chronicle）6日報導，索馬利蘭政府消息人士指出，索馬利蘭總統阿布迪（Muse Bihi Abdi）和中國大陸外交部官員會面，中國大陸官員表示可協助建設及在索馬利蘭設立聯絡處，條件是索馬利蘭停止和台灣建立雙邊關係，但這要求遭到阿布迪拒絕。

報導指出，中國大陸駐索馬利亞大使覃儉1日抵達索馬利蘭，中國大陸外交部代表團近日抵達索馬利蘭，覃儉日前幾度表達想和阿布迪見面但都沒有成功。

報導表示，消息人士指出，雙方會面了數小時，中國大陸代表團向阿布迪及內閣官員提出協助基礎建設及設立聯絡處的要求，條件是索馬利蘭立刻中止和台灣建立雙邊關係；消息人士表示，阿布迪拒絕代表團的要求，還告訴對方他不但不會停止和台灣往來，索馬利蘭實際上正努力加強和台灣的雙邊關係。

報導指出，索馬利蘭官員出席會議者包括索馬利蘭財政部長、商業部長和礦業及能源部長。

索馬利蘭 外交部 內閣

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