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中國新一代075型兩棲攻擊艦 首入東海試航

世界日報 / 中國新聞組／北京6日電
中國075型兩棲攻擊艦首艦5日首次海試。圖／取材自微博 圖／取材自微博
中國075型兩棲攻擊艦首艦5日首次海試。圖／取材自微博 圖／取材自微博

有網友5日拍攝到，中國新一代075型兩棲攻擊艦首艦，在拖船的協助下離開上海滬東中華造船廠泊位，沿黃浦江進入東海某水域進行首次試航。

觀察者網報導，075型兩棲攻擊艦是一艘中國自主研發製造的，排水量為3萬噸級的大型平甲板兩棲攻擊艦，可以搭載超過20架直升機，同時設有塢倉，可作為兩棲車輛和氣墊登陸艇的母船。該艦定位類似於法國「西北風級」兩棲攻擊艦，在入役後，將大幅度提高立體登陸、兩棲攻擊和多樣化任務能力，彌補海軍兩棲作戰艦艇分隊直升機運作能力不足的缺點。075艦在自身防禦方面採用了國產紅旗10近程防空導彈系統和「萬發炮」近程防空系統，同時採用了新型國產快速反應雷達。

075型兩棲攻擊艦首艦於2019年上半年在滬東中華造船廠船台上「現身」，隨後該艦在船台上建造半年左右，於去年9月25日下水。一號艦在船廠裝315天以後就進行海試，進展速度飛快。此前，中國首艘071型綜合登陸艦於2006年12月21日下水，2007年11月30日服役，下水到服役用了不到一年的時間。

目前，中國首批建造的兩艘075型兩棲攻擊艦全部下水。中國國產075型兩棲攻擊艦二號艦於4月22日在滬東中華造船廠下水。如果二號艦的裝速度和一號艦一樣，那麼二號艦將於明年6月份海試。

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