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王毅：美軍機半年活動2000多次 搞亂南海

世界日報 / 中國新聞組／北京6日電

今年上半年美國軍機在南海的活動就多達2000多次，5日在廣東沿海亦首度發現美軍E-8C飛機夜間抵近。中國外交部長王毅指出，「美方不斷在南海挑事，目的是要把南海搞亂」。

王毅接受新華社專訪談及中美關係時指出，最近美國在南海不斷挑事，包含違背多年來不選邊站隊的承諾，公然介入南海領土主權爭議；不斷加大和炫耀在南海軍事存在，僅今年上半年美國軍機在南海的活動就多達2000多次；大肆挑撥中國與東協國家關係，干擾「南海行為準則」的磋商進程。

王毅說，美方的目的就是要把南海搞亂，把地區國家綁上美國戰車，從而服務於其國內政治和地緣戰略。地區國家都要提高警覺，不能讓美方肆意破壞來之不易的和平與發展成果。

美國軍機頻繁現身南海，環球網報導，美國空軍的E-8C空地監視飛機被曝於5日夜間飛行至距離廣東海岸約100公里的位置。這是近期首次在夜間發現美軍E-8C飛機抵近中國海岸。

南海戰略態勢感知計畫平台稱，這是近期首次在夜間發現美軍E-8C飛機前往廣東海岸附近開展飛行和偵察活動。該平台還稱，美軍一架P-8A反潛巡邏機5日也出現在巴士海峽附近空域，朝著南海方向飛行。

美國空軍裝備的E-8C飛機是一款空地監視飛機。該機型全稱為聯合監視目標攻擊雷達系統(JointSTARS)，搭載有美軍最先進的機載對地監視、目標搜索和戰場管理系統，堪稱美軍空地一體作戰的中樞神經。

該機可以在防區外對地面目標進行探測、識別、分類，並實時將數據傳遞給後方指揮所。平台稱，該機重點在於監視和研製對手的地面雷達系統，此番前來意在蒐集地面雷達系統數據，並可能進行電磁壓制。

軍事專家李傑曾表示，通行飛機數量和危險程度是成正比的，飛機架次數量越多，危險度越高，發生碰撞的機率大為增加，美軍半年之內2000架次飛行行動毫無疑問破壞了南海地區的和平穩定。

軍事專家宋忠平指出，解放軍可以採取抵近攔截的方式，對抵近偵察的美軍機進行干擾，讓對方無法專心工作。另一方面，當對方偵察機接近相關空域時，解放軍也可以暫停一些軍事活動，降低電磁頻譜信號被截獲的概率。

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