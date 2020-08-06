內政委員會考察陸委會不讓媒體進場 陳玉珍：不能苟同
立法院內政委員會召委陳玉珍今日率團考察陸委會，針對陸配子女小明、陸生與團聚陸配未能返台詢問陸委會相關進程。陳玉珍6日上午在陸委會前表示，不解這項考察陸委會何以不開放媒體採訪，認為會議是採開放或秘密形式，應由立法機關同意，而非行政機關被考察單位決定，行政機關只有請求權，沒有決定權。
隨後，考察團與被考察的陸委會與海基會列席人員赴立院紅樓展開另類的「小型質詢」。
陳玉珍表示，非常不能苟同這種行為，一個國家能夠民主進步，除了行政權要依法行政，立法權要監督，還要有第四權媒體。不明白陸委會為何不公開、光明正大的招開會議，是否有什麼見不得人的黑箱，考察是內政委員會的正式考察行程，這是有發公文的。
她強調，可以開秘密會議，但必須由立法院同意，不是由行政機關被考察單位來決定。行政機關只有請求權，沒有決定權，政府施政應公開透明。
陳玉珍並為還能返台的陸籍人士，包含陸配子女小明、陸生舊生與團聚陸配未能返台抱屈，並說政府的大陸政策應要明言，「是不是希望兩岸不要通婚、通學，兩岸不要往來？」她呼籲陸委會應善意促進兩岸交流，而非一昧阻擋。
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