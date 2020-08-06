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胡錫進：大陸在關鍵時刻出牌的意志會遠勝於華府

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
美國衛生部長阿查爾。美聯社
美國衛生部長阿查爾。美聯社

中共黨媒「環球時報」總編輯胡錫進在微信公眾號指出，美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）近日將訪問台灣。上一次美國內閣成員訪台是2014年的事，當時的美國環境保護署長麥卡錫訪問了台灣。衛生部長在內閣中的排序更靠前，因此這次訪問更具有挑釁性。

胡錫進說，「過去40年，為什麼美國在派官員去台灣訪問的事情上保持了克制呢？哎，因為那是國際規則。」

美國於1979年初與中華人民共和國建立外交關係，美台之間不開展官方往來是華府遵守外交準則應有的文明表現。美國同時於1979年通過了所謂「台灣關係法」，給美台關係在中美外交關係框架之外强行闢出一條走廊。最近兩年美國通過了「台灣旅行法」等一系列新的涉台國內法案，在挑釁中國的方向上不斷開展新的鋪墊。但他們始終缺一個東西，那就是道義。

迄今為止，美國的國務卿、國防部長、財長、司法部長這四個分量最重的內閣成員都還沒有在任內訪問過台灣，但他們在往前拱。這個拱的過程是嚴重挑釁，是向中方搞地緣政治施壓，這一點包括美國人在內的國際社會看得很清楚。因為沒有道義，他們不得不小步走，切香腸。

有人問，道義有那麼重要嗎？當然重要。要看到，台海局勢如果失控並走向軍事攤牌，美台的底氣都比中國大陸弱。除了大陸軍力經快速增長已能在台海形成局部優勢之外，一個中國的道義優勢起了關鍵作用。中國大陸這邊硬氣，道義撐起的中國人民捍衛國家統一的堅定意志對美台是有强大威懾的。

文章表示，川普政府想要通過製造中美關係緊張來拉升選情，但他也是不能做過頭的。一旦發生有失控危險的中美危機，反而可能打擊他的選情，這也是川普團隊必須認真掂量的風險。這就是道義的作用。

所以這一次派出訪台的是衛生部長，美方需要讓這次挑釁獲得正當性，因為現時疫情嚴重，華府找了增加美台衛生交流有利於抗疫的藉口。由此可見，美方一邊挑釁著，一邊有它慫的一面。它要真有本事，真敢玩大的，它就斷然與台灣「建交」，與北京斷交好了，它敢嗎？

胡錫進說，在不斷夯實道義的基礎上，北京打出的每一張牌都會更有力量，產生更大的震懾。我們同時要讓台灣社會清楚，縱容蔡英文當局以「切香腸」管道升級美台關係是非常危險的，做美國强硬對華戰略的棋子有可能把台灣引向其不可承受的災難。大陸的牌很多，包括軍事牌，而且很重要的一點是，大陸在關鍵時刻出牌的意志會遠勝於華府。

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