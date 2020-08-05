聽新聞
test
0:00 / 0:00
王毅：美方在南海挑事 目的要把南海搞亂
大陸國務委員兼外交部長王毅今日針對南海議題發表看法。他說，「美方不斷在南海挑事，目的是要把南海搞亂」。
王毅接受新華社專訪談及中美關係時指出，最近美國在南海不斷挑事，包含違背多年來不選邊站隊的承諾，公然介入南海領土主權爭議；不斷加大和炫耀在南海軍事存在，僅今年上半年美國軍機在南海的活動就多達2000多次；大肆挑撥中國大陸與東協國家關係，干擾「南海行為準則」的磋商進程。
王毅說，美方的目的就是要把南海搞亂，把地區國家綁上美國戰車，從而服務於其國內政治和地緣戰略。地區國家都要提高警覺，不能讓美方肆意破壞來之不易的和平與發展成果。
王毅接著批評美國的單邊主義，又說在人類進入21世紀的今天，竟又有人跳出來想拉下新的鐵幕、製造新的分裂，這是公然蔑視人類的進步和智慧，也是公然大開歷史的倒車，與時代潮流格格不入，與大多數國家願望背道而馳。
王毅強調，大陸國家主席習近平提出構建人類命運共同體的重大倡議，是為了超越不同制度的分歧，摒棄零和博弈的思維，形成不同國家、不同民族、不同文明的共同奮鬥方向，陸方將為實現這一全人類的美好願景做出自己的不懈努力。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言