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王毅：美方在南海挑事 目的要把南海搞亂

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸國務委員兼外交部長王毅。圖／取自法新社
大陸國務委員兼外交部長王毅。圖／取自法新社

大陸國務委員兼外交部長王毅今日針對南海議題發表看法。他說，「美方不斷在南海挑事，目的是要把南海搞亂」。

王毅接受新華社專訪談及中美關係時指出，最近美國在南海不斷挑事，包含違背多年來不選邊站隊的承諾，公然介入南海領土主權爭議；不斷加大和炫耀在南海軍事存在，僅今年上半年美國軍機在南海的活動就多達2000多次；大肆挑撥中國大陸與東協國家關係，干擾「南海行為準則」的磋商進程。

王毅說，美方的目的就是要把南海搞亂，把地區國家綁上美國戰車，從而服務於其國內政治和地緣戰略。地區國家都要提高警覺，不能讓美方肆意破壞來之不易的和平與發展成果。

王毅接著批評美國的單邊主義，又說在人類進入21世紀的今天，竟又有人跳出來想拉下新的鐵幕、製造新的分裂，這是公然蔑視人類的進步和智慧，也是公然大開歷史的倒車，與時代潮流格格不入，與大多數國家願望背道而馳。

王毅強調，大陸國家主席習近平提出構建人類命運共同體的重大倡議，是為了超越不同制度的分歧，摒棄零和博弈的思維，形成不同國家、不同民族、不同文明的共同奮鬥方向，陸方將為實現這一全人類的美好願景做出自己的不懈努力。

南海 王毅 習近平

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