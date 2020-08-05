快訊

曾志偉妻子驚傳去世 ！朱錫珍生前不愛出風頭 牢抓經濟大權

「有毒」的毒品查緝政策：強闖民宅違法抓人三部曲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王毅：反對人為製造新冷戰 與美任何問題都可以談

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸國務委員兼外交部長王毅。圖／取自人民日報
大陸國務委員兼外交部長王毅。圖／取自人民日報

大陸國務委員兼外交部長王毅今日接受官媒新華社的採訪，大談中美關係。王毅的這些談話顯然是對美國國務卿龐培歐的「新鐵幕演說」做出回應。他表示，反對人為製造新冷戰，中國大陸不是當年的蘇聯，也不想做第二個美國，將持續走和平發展道路；隨時可與美方重啟對話機制，任何問題都可以談。

據大陸外交部網站消息，王毅並拋出四點中美的清晰框架，包含要明確底線，避免對抗；要暢通管道，坦誠對話；要拒絕脫鉤，保持合作；要放棄零和，共擔責任。

王毅並說，中國大陸是一個負責任、有擔當的大國，願意堂堂正正地與美方開展坦率有效的溝通，準備以冷靜和理智來面對美方的衝動和焦躁。隨時可以與美方重啟各層級、各領域的對話機制，任何問題都可以拿到桌面上來談。

王毅指出，中國大陸還提出可以梳理制定關於合作、對話、管控分歧的三個清單，並為下步交流確定路線圖。陸方的目的只有一個，就是敦促美國放下傲慢和偏見，通過平等和建設性對話，緩解當前的緊張局面，回到不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的正確軌道。

但王毅也批評美國要求大陸關閉其駐休士頓總領館一事，稱對美方的蠻橫無理，陸方不會坐視不管，陸方的反制措施合情、合理、合法，也完全符合外交慣例。

王毅說，中國大陸沒有意願也沒有興趣與美方打外交戰，因為這只會對兩國人民的利益造成更多損害。發動外交戰也並不證明美國的強大，反而暴露出美國越來越缺乏自信。如果美方還要一錯再錯，那陸方必將奉陪到底。

王毅 美中關係

延伸閱讀

王毅：粗暴干涉香港事務是破壞一國兩制 炎黃子孫堅絕抵制

批龐培歐對華接觸失敗論 王毅：是政治病毒

習近平外交思想研究中心，是中國外交部打造的「國王新衣」？

【兩岸密使1】施威全密探王毅、賴幸媛互訪可能 揭王毅心繫爬玉山

相關新聞

港人來台預約名額被搶光 駐港處線上服務爆滿至10月中

台灣已成港人的熱門移居地點。駐港辦事處3日推出網路預約系統，以便港人透過線上預約辦理來台各種文件，推出不到2天名額就被搶...

王毅：反對人為製造新冷戰 與美任何問題都可以談

大陸國務委員兼外交部長王毅今日接受官媒新華社的採訪，大談中美關係。王毅的這些談話顯然是對美國國務卿龐培歐的「新鐵幕演說」...

國台辦旗下網站：不承認九二共識 誰掌海基會都一樣

大陸國台辦旗下網站中國台灣網今（5）日發表快評文章指出，蔡英文當局現行政策不改，找神仙來掌海基會，兩岸關係也無法「重開機...

美國衛生部長將訪台 陸外交部向美方提出嚴正交涉

針對美國衛生部長阿札爾即將訪台，大陸外交部發言人汪文斌5日在例行記者會中回應稱，中方堅決反對美台官方往來，這一立場是一貫...

浙江高考滿分作文 網友嘆天書評價兩極

嚆矢、肯綮、祓魅、婞直，這類常人不會用的詞句，大量出現在中國大陸浙江省今年高考一篇滿分作文中，網友大嘆猶如天書。作者是表...

大陸國台辦：反對美國與台灣展開官方往來

針對美國衛生與公共服務部部長阿查爾將於近日訪問台灣，大陸國台辦發言人馬嘵光指出，堅決反對美國同台灣開展官方往來。他強調，...

批龐培歐對華接觸失敗論 王毅：是政治病毒

大陸國務委員兼外交部長王毅今日形容，美國國務卿龐培歐所稱，美國歷屆政府對華接觸政策失敗是「政治病毒」，論調重拾冷戰思維，...

美國衛生部長計畫訪台 陸學者：急於轉移國內矛盾

針對美國衛生部長艾薩將於近日訪台一事，北京聯合大學台灣研究院兩岸研究所所長朱松嶺認為，此舉無非是美國打台灣牌的一個組成部...

美衛生部長將訪台 陸外交部表態堅決反對

針對美國衛生部長阿札爾將於近日訪台一事，大陸外交部發言人汪文斌今（5）日在例行記者會上表示，中方堅決反對美台官方往來，立...

對台工作重大事項 習近平要求須第一時間向他報告

在當前兩岸關係低迷之際，由中共中央黨校主辦的《學習時報》5日刊登福建省台辦前主任梁茂淦專訪。在專訪中梁茂淦提到，中共中央...

準備撤館？美國駐北京大使館清倉拍賣引發揣測

在美國駐成都總領事館7月27日關閉的一周後，美國駐北京大使館4日在位於北京市順義區的使館倉庫拍賣家具、電器、電腦等大批物...

立會參選DQ後 美駐港總領事會公民黨核心成員

星島日報今天報導，剛被褫奪參選香港立法會選舉資格（DQ）的公民黨核心成員楊岳橋，昨天「密會」美國駐港總領事史墨客（Han...

熱門新聞

吃3年的降血壓藥竟長出「黃色尾巴」 65歲婦嚇到不敢吃

中國傳出新布尼亞病毒感染 7人死亡

哈格比襲陸！大樓窗戶「整排玻璃」被吹飛 女住戶墜樓身亡

民調：習近平在港聲望 低於李克強等5名領導人

中國新布尼亞病毒疫情 蜱蟲叮咬引發且會人傳人

浙江高考滿分作文 網友嘆天書評價兩極

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。