王毅：反對人為製造新冷戰 與美任何問題都可以談

大陸國務委員兼外交部長王毅今日接受官媒新華社的採訪，大談中美關係。王毅的這些談話顯然是對美國國務卿龐培歐的「新鐵幕演說」做出回應。他表示，反對人為製造新冷戰，中國大陸不是當年的蘇聯，也不想做第二個美國，將持續走和平發展道路；隨時可與美方重啟對話機制，任何問題都可以談。

據大陸外交部網站消息，王毅並拋出四點中美的清晰框架，包含要明確底線，避免對抗；要暢通管道，坦誠對話；要拒絕脫鉤，保持合作；要放棄零和，共擔責任。

王毅並說，中國大陸是一個負責任、有擔當的大國，願意堂堂正正地與美方開展坦率有效的溝通，準備以冷靜和理智來面對美方的衝動和焦躁。隨時可以與美方重啟各層級、各領域的對話機制，任何問題都可以拿到桌面上來談。

王毅指出，中國大陸還提出可以梳理制定關於合作、對話、管控分歧的三個清單，並為下步交流確定路線圖。陸方的目的只有一個，就是敦促美國放下傲慢和偏見，通過平等和建設性對話，緩解當前的緊張局面，回到不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的正確軌道。

但王毅也批評美國要求大陸關閉其駐休士頓總領館一事，稱對美方的蠻橫無理，陸方不會坐視不管，陸方的反制措施合情、合理、合法，也完全符合外交慣例。

王毅說，中國大陸沒有意願也沒有興趣與美方打外交戰，因為這只會對兩國人民的利益造成更多損害。發動外交戰也並不證明美國的強大，反而暴露出美國越來越缺乏自信。如果美方還要一錯再錯，那陸方必將奉陪到底。