王毅：粗暴干涉香港事務是破壞一國兩制 炎黃子孫堅絕抵制

大陸國務委員兼外交部長王毅8月5日接受官方新華社專訪表示，「粗暴干涉香港事務的言行恰恰是在破壞一國兩制的健康運行，必將遭到包括香港同胞在內所有炎黃子孫的堅絕抵制」。

王毅表示，「香港是中國領土的一部分，香港事務屬於中國內政」。不干涉內政是國際關係基本準則，任何國家都不會容許別國肆意破壞自己國家的主權和領土完整。

國家安全立法是一國安身立命之本，也是各國的普遍法律實踐。王毅指出，制定港版國安法彌補了香港長期以來存在的法律漏洞，有利於使「一國兩制」方針在法治軌道上行穩致遠，有利於保障香港的長治久安。數百萬香港市民自發籤名力挺國安法，說明香港民眾渴望和平安定的生活，說明制定國安法深得人心，勢在必行。

王毅強調，「一國兩制」是中國大陸的既定國策，「粗暴干涉香港事務的言行恰恰是在破壞『一國兩制』的健康運行，必將遭到包括香港同胞在內所有炎黃子孫的堅絕抵制。」