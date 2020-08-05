快訊

髮夾彎！才宣布境外舊生全解禁 教部秒改口：排除陸生

又傳一人自台返港確診 指揮中心聯絡港方後這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

批龐培歐對華接觸失敗論 王毅：是政治病毒

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸國務委員兼外交部長王毅。圖／取自人民日報
大陸國務委員兼外交部長王毅。圖／取自人民日報

大陸國務委員兼外交部長王毅今日形容，美國國務卿龐培歐所稱，美國歷屆政府對華接觸政策失敗是「政治病毒」，論調重拾冷戰思維，並稱雙方沒有必要，也不可能去改變對方。

龐培歐在加州發表「新鐵幕演說」，認為美國的盲目接觸政策失敗，呼籲自由世界要改變中共。王毅之後並展開「熱線外交」，今日又再度對此進行批評。

據新華社報導，王毅接受新華社專訪，對龐培歐的言論闡述陸方立場。王毅表示，所謂「美國對華接觸政策失敗」的論調重拾冷戰思維，完全否定了中美交往幾十年來取得的成果，不僅是對歷史進程的無知，也是對中美兩國人民的不尊重。

王毅說，40多年前，中美雙方領導人之所以能夠實現跨越太平洋的握手，最根本的一條就是雙方都堅持了相互尊重、求同存異的原則，擱置了彼此意識形態的差異。經過雙方幾代人的共同努力，中美關係成為世界上相互交融最深、合作領域最廣、共同利益最大的雙邊關係之一。這些都是不容否認，也無法否認的事實。

王毅指出，40多年後的今天，中美在社會制度等很多方面仍然完全不同，但這種不同過去、今天和將來都不會也不應影響兩國繼續和平共處、合作共贏。雙方沒有必要也不可能去改變對方，而是都應尊重對方人民做出的自主選擇。

王毅表示，「中國取得的巨大發展成就證明，中國特色社會主義道路不僅適合中國，同時也惠及這個世界。中國一定會繼續按照中國人民的願望，不斷發展進步並為人類做出新的更大貢獻。任何人試圖阻擋或者改變這一進程，不僅是自不量力，而且是自尋煩惱」。

王毅 龐培歐

延伸閱讀

港版國安法通緝美國公民 龐培歐批北京極權長臂管轄

龐培歐致電星外長 雙方同意疫苗問世後須供應各國

【兩岸密使1】施威全密探王毅、賴幸媛互訪可能 揭王毅心繫爬玉山

王毅與德英法日外長通話 學者分析：盼瓦解反中同盟

相關新聞

大陸智庫促增設直轄市 引爆熱議

大陸重量級智庫近期發表一篇文章建議，大陸行政區應朝「增設直轄市、縮小省轄市」方向規劃，並支持廣東深圳、山東青島、遼寧大連...

國台辦旗下網站：不承認九二共識 誰掌海基會都一樣

大陸國台辦旗下網站中國台灣網今（5）日發表快評文章指出，蔡英文當局現行政策不改，找神仙來掌海基會，兩岸關係也無法「重開機...

美國衛生部長將訪台 陸外交部向美方提出嚴正交涉

針對美國衛生部長阿札爾即將訪台，大陸外交部發言人汪文斌5日在例行記者會中回應稱，中方堅決反對美台官方往來，這一立場是一貫...

浙江高考滿分作文 網友嘆天書評價兩極

嚆矢、肯綮、祓魅、婞直，這類常人不會用的詞句，大量出現在中國大陸浙江省今年高考一篇滿分作文中，網友大嘆猶如天書。作者是表...

批龐培歐對華接觸失敗論 王毅：是政治病毒

大陸國務委員兼外交部長王毅今日形容，美國國務卿龐培歐所稱，美國歷屆政府對華接觸政策失敗是「政治病毒」，論調重拾冷戰思維，...

美國衛生部長計畫訪台 陸學者：急於轉移國內矛盾

針對美國衛生部長艾薩將於近日訪台一事，北京聯合大學台灣研究院兩岸研究所所長朱松嶺認為，此舉無非是美國打台灣牌的一個組成部...

美衛生部長將訪台 陸外交部表態堅決反對

針對美國衛生部長阿札爾將於近日訪台一事，大陸外交部發言人汪文斌今（5）日在例行記者會上表示，中方堅決反對美台官方往來，立...

對台工作重大事項 習近平要求須第一時間向他報告

在當前兩岸關係低迷之際，由中共中央黨校主辦的《學習時報》5日刊登福建省台辦前主任梁茂淦專訪。在專訪中梁茂淦提到，中共中央...

準備撤館？美國駐北京大使館清倉拍賣引發揣測

在美國駐成都總領事館7月27日關閉的一周後，美國駐北京大使館4日在位於北京市順義區的使館倉庫拍賣家具、電器、電腦等大批物...

立會參選DQ後 美駐港總領事會公民黨核心成員

星島日報今天報導，剛被褫奪參選香港立法會選舉資格（DQ）的公民黨核心成員楊岳橋，昨天「密會」美國駐港總領事史墨客（Han...

民調：習近平在港聲望 低於李克強等5名領導人

香港民研今天公布「兩岸領導人民望」調查結果，前中國國務院總理朱鎔基以61.6分居首，總統蔡英文57.6分居次，中共總書記...

環時總編：陸已做撤全數駐美記者準備

中國大陸與美國的媒體戰恐將再升級。大陸「環球時報」總編輯胡錫進昨就中國大陸駐美記者簽證一事在微博發文稱，鑒於美方迄今仍拒...

熱門新聞

中國傳出新布尼亞病毒感染 7人死亡

吃3年的降血壓藥竟長出「黃色尾巴」 65歲婦嚇到不敢吃

哈格比襲陸！大樓窗戶「整排玻璃」被吹飛 女住戶墜樓身亡

民調：習近平在港聲望 低於李克強等5名領導人

中國新布尼亞病毒疫情 蜱蟲叮咬引發且會人傳人

準備撤館？美國駐北京大使館清倉拍賣引發揣測

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。