批龐培歐對華接觸失敗論 王毅：是政治病毒

大陸國務委員兼外交部長王毅今日形容，美國國務卿龐培歐所稱，美國歷屆政府對華接觸政策失敗是「政治病毒」，論調重拾冷戰思維，並稱雙方沒有必要，也不可能去改變對方。

龐培歐在加州發表「新鐵幕演說」，認為美國的盲目接觸政策失敗，呼籲自由世界要改變中共。王毅之後並展開「熱線外交」，今日又再度對此進行批評。

據新華社報導，王毅接受新華社專訪，對龐培歐的言論闡述陸方立場。王毅表示，所謂「美國對華接觸政策失敗」的論調重拾冷戰思維，完全否定了中美交往幾十年來取得的成果，不僅是對歷史進程的無知，也是對中美兩國人民的不尊重。

王毅說，40多年前，中美雙方領導人之所以能夠實現跨越太平洋的握手，最根本的一條就是雙方都堅持了相互尊重、求同存異的原則，擱置了彼此意識形態的差異。經過雙方幾代人的共同努力，中美關係成為世界上相互交融最深、合作領域最廣、共同利益最大的雙邊關係之一。這些都是不容否認，也無法否認的事實。

王毅指出，40多年後的今天，中美在社會制度等很多方面仍然完全不同，但這種不同過去、今天和將來都不會也不應影響兩國繼續和平共處、合作共贏。雙方沒有必要也不可能去改變對方，而是都應尊重對方人民做出的自主選擇。

王毅表示，「中國取得的巨大發展成就證明，中國特色社會主義道路不僅適合中國，同時也惠及這個世界。中國一定會繼續按照中國人民的願望，不斷發展進步並為人類做出新的更大貢獻。任何人試圖阻擋或者改變這一進程，不僅是自不量力，而且是自尋煩惱」。