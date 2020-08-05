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國台辦旗下網站：不承認九二共識 誰掌海基會都一樣
大陸國台辦旗下網站中國台灣網今（5）日發表快評文章指出，蔡英文當局現行政策不改，找神仙來掌海基會，兩岸關係也無法「重開機」。
文章稱，4年多前民進黨上台後，兩岸冷戰，海基會又成冷衙門。如果不是李大維調職，誰還記得這個業務停擺、似有若無的冷衙門以及誰是它的董事長？李大維調走後，民進黨當局是否再委任董事長，無關宏旨。
文章表示，海基會不是這幾年才成為冷衙門，1999年「兩國論」出籠，兩岸兩會往來隨即中斷，至2008年國民黨重返執政，期間近10年海基會都成冷衙門，期間換過不少董事長，如走馬燈，都毫無作為，沒有多少人記得他們。
文章指出，無論過去或現在、甚至將來，海基會淪為冷衙門，原因只有一個，即台灣當政者搞台獨，兩岸失去交往交流的政治基礎。民進黨當局不回到九二共識的軌道，兩岸僵局就不可能打破，海基會董事長就不可能有作為。
文章稱，如果要讓海基會重開機，問題不在請誰來當董事長，而是蔡英文的兩岸路線必須調整。
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