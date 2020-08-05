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美國衛生部長計畫訪台 陸學者：急於轉移國內矛盾

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
北京聯合大學台灣研究院兩岸研究所所長朱松嶺認為，美國衛生部長艾薩將於近日訪台，無非是美國打台灣牌的一個組成部分。路透
北京聯合大學台灣研究院兩岸研究所所長朱松嶺認為，美國衛生部長艾薩將於近日訪台，無非是美國打台灣牌的一個組成部分。路透

針對美國衛生部長艾薩將於近日訪台一事，北京聯合大學台灣研究院兩岸研究所所長朱松嶺認為，此舉無非是美國打台灣牌的一個組成部分，美國11月將進行總統選舉，川普當前選情不利，急於轉移國內矛盾。

海外網報導，朱松嶺認為，美國此舉是近期以來持續不斷打中國牌，尤其是台灣牌的繼續，嚴重挑釁中國，觸動中美關係底限，觸動中國核心利益的行為，違背中美三個聯合公報的精神，對中美關係必將產生嚴重傷害。

朱松嶺稱，美國企圖將遏制大陸崛起的戰略提升到新冷戰的高度，用其全球影響力遏制中國大陸崛起，其次是美國11月將進行總統選舉，川普當前選情不利，急於轉移國內矛盾和視線。

南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵指出，2018年美方推出「與台灣交往法案」，是美國走出的第一步，第二步是根據所謂法案具體派出官員赴台，美國衛生部長赴台計畫一定是得到川普政府的支持，屬於美國政府行政方面的意志。

他認為，美國藉疫情這樣一個看似合理的藉口，找些資訊共用、醫療合作等冠冕堂皇的理由實現美台官員互訪，實際上是美國政府在中美關係上不斷試水的政治操作，試探性觀察中方的反應和應對。

李曉兵說，台灣獨派力量一定會借由美國政府此舉進行聯動操作，不斷「引狼入室」，透過與美國緊密綁在一起向大陸施壓，實現所謂的保持現狀；另外一方面在中美博弈的背景下，美國政府此番舉動將美台合作的領域從商業、文化、經濟，拓展到敏感的軍事、政治領域，美方不斷單方面製造話題，不惜打破中美戰略平衡和政治默契，對中美關係來說是極大的挑釁，中方一定會作出相應精準的反制。

川普 美中關係

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