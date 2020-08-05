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美國衛生部長將訪台 陸外交部向美方提出嚴正交涉

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。中新社
大陸外交部發言人汪文斌。中新社

針對美國衛生部長阿札爾即將訪台，大陸外交部發言人汪文斌5日在例行記者會中回應稱，中方堅決反對美台官方往來，這一立場是一貫明確的，中方已就此分別在北京和華盛頓向美方提出嚴正交涉。

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）將於近日率團訪問台灣，訪台期間將晉見蔡英文總統和參訪中央流行疫情指揮中心。這是2014年以來美國再度派遣閣員訪問我國，也是1979年以來，訪台排序最高的美國政府閣員。

汪文斌5日在例行記者會上被問及此事時表示，台灣問題是中美關係當中最重要、最敏感的問題，「一個中國原則」是中美關係的政治基礎，中方敦促美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，停止一切形式的美台官方往來，慎重妥善處理涉台問題，不向台獨勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重損害中美關係，損害和平穩定。

汪文斌說，「我要強調的是，『一個中國原則』為國際社會所公認，任何無視、否定或者挑戰『一個中國原則』的企圖，都將以失敗而告終。」

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