陸防疫人員繼續在港行程 泛民人士抗議

北京中央派遣的7名先遣防疫人員今天在港展開第4天行程，但只是視察及參訪，沒有具體行動。此外，有泛民主派人士抗議他們來港。

綜合本地電子媒體的報導，大陸核酸檢測先遣隊成員今早到了新界大埔工業邨的華大基因化驗所視察。

部分先遣成員曾向媒體說，他們希望協助香港提高對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的病毒檢測量，由目前每天1萬多個提升至10多萬個。

不過，先遣隊至今並未在病毒檢測方面有所行動，且保持低調。

應港府的請求，北京中央決定派遣60名防疫人員來港協助香港進行病毒檢測，以及建立規模較大的「方艙醫院」。

對於北京方面派人來港協助防疫，本地一些被視為支持「反送中」運動的醫護組織曾表示反對，理由包括香港「有足夠人手處理新冠病毒疫情」，以及香港醫護人員使用英文、但大陸醫護人員使用中文等差別。

多名被視為主張本土主義的泛民區議員今天也到7名防疫人員下榻的九龍維景酒店抗議，反對大陸檢測人員來港，又不滿政府委託中資公司為市民進行病毒檢測。

新民主同盟成員譚凱邦說，政府委託兩家中資機構協助檢測，沒有公開招標，「不符合醫學上的嚴謹準則」。

他說，「香港的醫療系統足以應付」，毋須大陸支援隊的協助。

不過，相關醫護組織和泛民本土力量的反對行動日來惹來不少建制派人士批評，指他們「以政治凌駕生命」。