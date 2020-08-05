港全民核酸檢測 北京：取決特區動員力及配合度

香港爆發第三波疫情後，北京當局派出核酸檢測支援隊，擬在港實行全民核酸檢測。中國國家衛健委官員今天表示，時程取決於港府組織動員能力以及市民配合程度，正與港府研究中。

中國國務院新聞辦公室上午在北京舉行政策例行吹風會。據中國網文字實錄，中國國家衛生健康委員會醫政醫管局監察專員焦雅輝在會中回答港媒相關提問時，作上述表示。

她並表示，香港全民核酸檢測工作需要多久時間等問題，應由港府考慮。

焦雅輝說，對北京中央而言，國家衛健委和廣東省正與香港政府研究香港提出所有需要的支援，包括加強核酸檢測能力，港府也已與中國大陸3間檢測實驗室聯繫，開展相關實驗室工作。

她說，香港之後提出資源需求，北京中央也會快速提供相應支持，包括香港提出方艙醫院和臨時醫院，中央會從專家技術、物資及施工建設層面按香港需求提供協助。

香港昨天新增80例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診個案，至今累計確診患者達3671人。

中國國家衛健委近期應港方請求，建立60人的「內地方艙醫院支援隊」赴港協助防控2019冠狀病毒疾病疫情，其中6人於2日先行抵港。

據香港電台報導，日前抵港的一名成員是武漢中南建築設計院設計師謝琥，院方在微信公眾號發文指出，他們已開始設計「香港方艙」。