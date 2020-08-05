準備撤館？美國駐北京大使館清倉拍賣引發揣測

在美國駐成都總領事館7月27日關閉的一周後，美國駐北京大使館4日在位於北京市順義區的使館倉庫拍賣家具、電器、電腦等大批物品，引發不小的關注與揣測。一些大陸網友質問，「美國這是要幹啥？」

8月3日晚間，網路上就傳出一份美國駐北京大使館的通告。內容顯示，美國大使館總務處財產辦公室4日將在位於北京市順義區天竺空港工業區的使館倉庫舉行拍賣會，拍賣時間為當日上午9時至11時30分，競拍結果將於7日透過電子郵件通知，拍賣現場只接受信用卡美金付款。

人民日報社旗下的《中國經濟周刊》報導，這項消息讓大陸網友紛紛猜測，「這是要撤離的節奏？」也有人將其解讀為中美關係將又有新動向。

《中國經濟周刊》記者4日實際前往現場了解情況。報導稱，由於傳聞是「白菜價」大甩賣，一些北京市民冒著37度高溫專門驅車前來，但進入拍賣會場後卻發現：「現實很骨感」。

一位民眾稱，「全是舊貨，不能拍照，而且還得打包買，誰能一次買80個冰箱和40個櫃子？」還有人說，「全是舊電腦，也不知道能不能用，不敢買！」

但美國駐北京大使館究竟是要幹什麽？

報導指出，其實拍賣舊貨是美國大使館的慣例。2018年8月，美國駐英大使館也曾舉行過拍賣會，除拍賣一批辦公設備，拍賣品甚至有100包全新的衛生紙，每包12卷。其他拍賣品還包括五台Dyson吸塵器、22把帶輪子的辦公椅等物品。

《中國經濟周刊》引述一名位熟悉美國大使館情況的消息人士表示，這次在北京的拍賣會是近三年來規模較大的一次，而且採線下形式。據悉，美國駐瑞典、土耳其、葡萄牙等國大使館早前都是透過線上拍賣。

至於拍賣所得要如何處理？報導稱，美國外交事務手冊對此明訂，在海外資產沒有歸還國家的情況下，「如果符合美國政府的最佳利益，可以出售」，並將所得收益轉入財政部。