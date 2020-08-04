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評價李登輝 港評論員：台灣最後政治家

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
許多民眾排隊弔唁前總統李登輝。圖／聯合報系資料照片
許多民眾排隊弔唁前總統李登輝。圖／聯合報系資料照片

前總統李登輝7月30日病逝，享耆壽98歲，香港評論員、就是敢言副主席吳志隆認為，李登輝立場清晰、手腕多變，是台灣最後政治家，有明確的政治追求，且積極投入政治活動，且能產生重大影響力來推動自己的政治目的實現的人。

思考香港報導，吳志隆認為，李登輝是可以超脫選舉束縛，執著追求自己台獨理想的人，也為了這個目標幻化出層出不窮的手段，李登輝也成為日後歷史討論台灣不能迴避的一個名字。

吳志隆表示，相較之下，李登輝的後輩中雖也不乏將台獨口號朗朗上口的人，甚至有人自命「務實台獨工作者」，也不乏精日親美之徒，但在立場堅持上與政治手腕上，與李登輝都相去甚遠，稱之為「台灣強人」應不為過。

吳志隆指出，「民族罪人」也是不少評論者加給李登輝的標籤，這是因為李登輝的所作所為，如果站在中國人、中華民族的角度來看，動機並不是為國家、民族著想，也沒有兼顧到全體中國人民的大福祉，若從此角度來看，稱李登輝為「民族罪人」甚至「漢奸」都不為過。

但吳志隆強調，要評價政治人物，必須從當時的時空環境結合該歷史人物的背景與個人意志，完整持平地分析，而不是以自己的角度出發去看，因此如果我們結合李登輝的背景與個人意志來分析，不難發現，用「中華民族子弟」的角度去看李登輝這個人，顯然是中國人的一廂情願。

吳志隆認為，出生在台灣日據時期的李登輝，雖然血緣上是中國客家人，也有個中文名字，但從啟蒙教育到京都大學畢業，接受的是完整的皇民化的教育，更曾更名岩里政男，就連瞭解中國也都是看的是日語版的中文書籍，而兄長戰死沙場後也被奉入靖國神社，不難理解，若強求這樣的李登輝在情感上更親近中華民族，無異於天方夜譚。

儘管李登輝最後得以在中華民國官僚系統內晉身，並被蔣經國選為接班人，這當中或者有歷史的偶然，也因視野格局、堅持不懈的意志力、對台灣的付出與用心，都在當時令他獲得小蔣的信任，甚至當今政壇也是許多人所不及。

吳志隆指出，但是這些都不能改變李登輝的「日本身分」的認同，對李登輝來說，中文名字、中國人身分都是他在政治路途上可以運用的「籌碼」，與自身的身分認同、情感皈依，無甚關係。

李登輝 台獨 香港

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