中國核酸檢測先遣隊員在港勘查 區議員率員抗議

中國派往香港的「內地核酸檢測支援隊」7名先遣隊員，今天在太平工業園勘查一處中資設立的病毒檢測中心時，遭大埔區議員文念志率員抗議，理由是反對檢測中心設在園區內，一度引起緊張。

綜合港媒報導，7名「內地核酸檢測支援隊」先遣隊員勘查的武漢肺炎病毒檢測中心，隸屬中國華大基因公司6月在香港設立的「華昇診斷中心」。而華大基因旗下的另2家子公司，日前才被美國商務部以涉嫌強制採集維吾爾族人基因為由，列入制裁黑名單。

根據報導，7人到場時，文念志率領10餘名太平工業園的廠商在場抗議，反對園區內設立武漢肺炎病毒檢測中心。理由是，「華昇診斷中心」租用的園區辦公室，並沒有設立任何防護措施，大樓內其他員工必須和檢測中心人員使用同一部電梯，傳染風險極高。

文念志等人還表示，「華昇診斷中心」所在的大樓內，還設有食品製造工廠，在防護設施不足下，病毒更有進一步向外傳染的風險。因此，太平工業園絕不適合設立病毒檢驗中心，否則就是罔顧其他員工的安全。

由於7名先遣隊員身分敏感，香港警方不久即到達現場維持秩序。根據報導，港警一度指控文念志等人違反「限聚令」，要求他們離開，否則將移送法辦。

香港眾新聞報導，港府先前透過防疫基金，委託華昇診斷中心、中國檢驗及Prenetics提供病毒檢測，對象為養老院、計程車駕駛、餐飲、住商大樓管理等4類高風險族群。港府當時表示，全香港僅有這3家檢測中心，能短時間內提供大量的核酸檢測。