陸外交部：美方若拒給中國記者續簽 中方必有反應

大陸外交部發言人汪文斌在4日舉行的例行記者會上，被問及若美方拒絕給中國記者續簽，中國是否會做出回應時表示，如果美國一意孤行，中方必將被迫做出正當反應，堅決維護自身的正當權益。

至於在香港的美國記者是否受到影響，汪文斌說，香港特別行政區是中國的一部分，中方針對美方無理打壓中國媒體駐美機構被迫作出必要和正當的反應，屬於中央政府的外交事權。

《環球時報》總編輯胡錫進4日上午指出，鑒於美方迄今仍拒絕給所有中國記者續簽，中方做好了從美國被迫撤出全部記者的最壞準備，並將「猛烈報復」。

胡錫進並暗示，在香港的大批美國記者也可能受到影響。胡錫進說，「我倒是想請華盛頓好好想一想，很多美國記者在中國生活了很多年，美國在香港還有幾百個記者，中美媒體戰進一步升級，誰最難受，是明擺著的。」