快訊

直播／蘇震清、廖國棟、陳超明3立委收押 徐永明80萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸外交部：美方若拒給中國記者續簽 中方必有反應

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。中新社
大陸外交部發言人汪文斌。中新社

大陸外交部發言人汪文斌在4日舉行的例行記者會上，被問及若美方拒絕給中國記者續簽，中國是否會做出回應時表示，如果美國一意孤行，中方必將被迫做出正當反應，堅決維護自身的正當權益。

至於在香港的美國記者是否受到影響，汪文斌說，香港特別行政區是中國的一部分，中方針對美方無理打壓中國媒體駐美機構被迫作出必要和正當的反應，屬於中央政府的外交事權。

《環球時報》總編輯胡錫進4日上午指出，鑒於美方迄今仍拒絕給所有中國記者續簽，中方做好了從美國被迫撤出全部記者的最壞準備，並將「猛烈報復」。

胡錫進並暗示，在香港的大批美國記者也可能受到影響。胡錫進說，「我倒是想請華盛頓好好想一想，很多美國記者在中國生活了很多年，美國在香港還有幾百個記者，中美媒體戰進一步升級，誰最難受，是明擺著的。」

香港 胡錫進 華盛頓

延伸閱讀

胡錫進：美國可能拒延長簽證 40中國記者恐被驅逐

共軍核武專家暗批胡錫進：煽動對中共中央的不滿

美國迄今拒絕延長近40名中國記者簽證 中方將「猛烈報復」

胡錫進：大陸做好撤出在美全部記者最壞準備

相關新聞

大陸智庫促增設直轄市 引爆熱議

大陸重量級智庫近期發表一篇文章建議，大陸行政區應朝「增設直轄市、縮小省轄市」方向規劃，並支持廣東深圳、山東青島、遼寧大連...

中外長演講盛讚習近平 習思想研究中心恐成「國王新衣」？

中共深陷建政以來空前外交困境之際，中國外交部近期卻高調成立「習近平外交思想研究中心」，讚揚「偉大的習近平外交思想」指引中國外交取得歷史成就、開創新局。由於此舉與目前中共所遭遇的美中衝突、國際施壓等外交現實有所落差，被輿論譏為是中國外交部長王毅用以粉飾太平、美化習近平的「國王的新衣」。

影／解放軍駐港部隊汽車兵 進行實戰訓練

央視新聞4日發布一段解放軍駐港部隊汽車兵實戰訓練的短片，指駐香港部隊某基地司連貫訓練，為提升駕駛員技能，近日組織一場緊貼...

陸外交部：美方若拒給中國記者續簽 中方必有反應

大陸外交部發言人汪文斌在4日舉行的例行記者會上，被問及若美方拒絕給中國記者續簽，中國是否會做出回應時表示，如果美國一意孤...

港暫停與紐司法互助 法中止對港引渡

港區國安法通過後，引起全球關注。紐西蘭和法國近日決定中止與香港間的引渡協議。中國外交部發言人3日表示，中方決定香港暫停與紐西蘭引渡與司法互助。

大陸製防空飛彈系統FK-3 首次出口歐洲

據大陸網路媒體《觀察者網》報導，位於巴爾幹半島的東歐國家塞爾維亞國有國防設備進出口公司Jugoimport SDPR日前...

日媒：中國可能已有核彈預警系統 將改變全球戰略平衡

日媒共同社引述中國軍事專家楊承軍的文章指，中國可能已具備在敵方發射飛彈落地前偵測到，並以核武反擊的預警系統。若中國掌握這種據稱目前只有美俄有的技術，將改變全球戰略平衡。

胡錫進：美國可能拒延長簽證 40中國記者恐被驅逐

中美媒體戰仍在拉鋸！環球時報總編輯胡錫進3日在微博發文爆料，稱美方很可能拒絕延長簽證，受此影響，或有40名中國記者被驅逐。

全球化困難多！字節跳動控臉書抄襲抹黑

針對外界頻傳美方封鎖海外版抖音「TikTok」的傳言，母公司「字節跳動」2日發文回應，公司致力於成為一家全球化公司。在這個過程中，面臨著各種複雜和難以想像的困難，包括緊張的國際政治環境、不同文化的碰撞與衝突、競爭對手臉書（Facebook）的抄襲和抹黑。

英媒：TikTok母公司「字節跳動」北京總部將遷至倫敦 恐惹惱川普

路透援引英國太陽報的消息指出，海外版抖音「Tik Tok」母公司「字節跳動」將把總部從北京遷至英國倫敦，相關協議已獲得英國內閣大臣級別官員批准。報導稱，字節跳動創始人將很快宣布這項決定，這可能惹惱揚言封禁TikTok的美國總統川普。路透暫時無法聯絡TikTok取得相關評論。

共軍核武專家暗批胡錫進：煽動對中共中央的不滿

針對環球時報總編輯胡錫進再度主張增加核武數量與美國抗衡，共軍資深核武專家楊承軍近日撰文暗批胡錫進炒作核武問題，「煽動對中央、軍委和軍隊的不滿」，對國家安全極其有害。

螞蟻集團上市將募資300億美元 可望成全球最大IPO

阿里巴巴旗下螞蟻集團啟動A+H上市計劃，財新引述消息稱，螞蟻集團計畫兩地上市集資300億美元，估計最快在9月IPO。以集資規模計算，螞蟻集團有望超越沙地亞美，成為史上集資規模最大的IPO案。

熱門新聞

美拒中國記者簽證續簽 環時總編：中國做好全撤最壞準備

華為最高檔「天才少年」年薪高達844萬元

畫面曝光！解放軍戰機長途飛行10小時巡航南海島礁

無人女廁頻傳男哀怨嘆息聲 超毛原因曝光網友傻了「尿意全無」

人行布局數位幣 有動作了

大陸智庫促增設直轄市 引爆熱議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。