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解放軍駐港部隊汽車兵 進行實戰訓練

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
駐港部隊汽車兵實戰訓練，模擬實戰環境，檢驗駕駛員們的應急處突能力。央視
駐港部隊汽車兵實戰訓練，模擬實戰環境，檢驗駕駛員們的應急處突能力。央視

央視新聞4日發布一段解放軍駐港部隊汽車兵實戰訓練的短片，指駐香港部隊某基地司連貫訓練，為提升駕駛員技能，近日組織一場緊貼實戰的訓練考核。

報導稱，在基本駕駛技能考核場，駕駛員們要連續完成倒車移位、綜合技能駕駛、無千斤頂更換輪胎和「8」字路行駛四個課目，這些課目中最具考驗的就是綜合技能駕駛和無千斤頂更換輪胎。

在綜合技能駕駛考核場，駕駛員要在100秒內快速通過「W」 、「N」和「S」三種路形，同時完成直角轉彎、倒車入庫和定位停車，全程不越線、不壓線、不觸碰標桿，這樣才能成功過關。

這次考核，亦專門設置運輸防衞課目，完全模擬實戰環境，檢驗駕駛員們的應急處突能力。在綜合考核場，車隊模擬組織前運彈藥和補給物資任務，途中突然遭遇敵對分子隱蔽埋伏，企圖搶奪車隊物資。

戰鬥接敵過程中，戰士們跨鐵絲網、穿火圈、越障礙，穿插對敵射擊，依託車輛防衞前進。根據演練設定，主駕駛員中彈負傷，副駕駛員迅速接近駕駛室，一躍而起穿過車窗進入駕駛室，左手握穩方向盤，右手協力將負傷駕駛員挪動到副駕駛位置，保證車隊的正常前進。在班組成員的密切配合下，成功擊退敵人。

解放軍 香港

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