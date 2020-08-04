港暫停與紐司法互助 法中止對港引渡

港區國安法通過後，引起全球關注。紐西蘭和法國近日決定中止與香港間的引渡協議。中國外交部發言人3日表示，中方決定香港暫停與紐西蘭引渡與司法互助。

據央視網報導，汪文斌表示，紐西蘭方面有關做法將對香港司法合作政治化，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害香港特區與紐西蘭展開司法合作的基礎，改變了司法合作維護正義和法治的立場。

他表示，相對，中方決定香港特區暫停香港-紐西蘭「移交逃犯協定」，同時決定，香港特區暫停雙方「刑事司法互助協定」。

在此之前，中國外交部已宣布香港政府將中止與英國、加拿大及澳洲間的司法互助協議，包括引渡協議。

紐西蘭外交部長皮特斯7月28日指出，認為中國實施了「香港特別行政區維護國家安全法」，紐西蘭決定中止與香港間的引渡協議，並造成了其他改變。

另外，法國3日表示，由於中國實施引起爭議的港區國安法，法國正中止批准與香港間的引渡條約。

法國外交部發表聲明說：「有鑑於最新情況，法國目前不會繼續推動批准2017年5月4日與香港特別行政區簽署的引渡條約」。

聲明中嚴厲批評港區國安法，指這項新法令人對「一國兩制原則……及因此產生的基本自由」感到懷疑 。聲明中並說：「港區國安法也直接影響到中國人民及企業。」