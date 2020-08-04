大陸製防空飛彈系統FK-3 首次出口歐洲

據大陸網路媒體《觀察者網》報導，位於巴爾幹半島的東歐國家塞爾維亞國有國防設備進出口公司Jugoimport SDPR日前提交的一份年度報告顯示，塞爾維亞已經採購中國製造的FK-3中遠程防空飛彈系統。這將是中國現代化防空系統首次出口至歐洲國家。

路透報導，根據Jugoimport SDPR上周提交的一份年度報告顯示，塞爾維亞去年進口約6億美元的武器。該公司2019年與31個國家達成了163項進口協議，總值達6.203億美元。這些進口和計劃進口的武器，包括米格-29戰機、中國製造的武裝無人機，以及中國製造的FK-3防空系統。

報告稱：「進口的最大一部分與米格-29飛機的現代化升級、FK-3（防空系統）、和無人機系統的採購有關。」

路透指出，這是中國和塞爾維亞深化合作的新跡象。

FK-3防空飛彈系統是中國航天科工集團研製的全天候中遠程地空飛彈系統。該型飛彈沿用了大量「紅旗-22」中遠程防空飛彈的技術，射程為5到100公里，射高為50到2萬7,000公尺。可攔截固定翼飛機、巡航飛彈、武裝直升機，還具有攔截反輻射飛彈等戰術空地飛彈能力，可在複雜電磁環境條件下作戰。

FK-3防空飛彈系統首次亮相是在2016年的珠海航展，隨後還參加過多次海內外國防裝備展。

今年7月，塞爾維亞還接收了中國製造的CH-92A無人機。據塞爾維亞當地媒體《政治報》（politika）報導，塞爾維亞軍方本月4日首次公開展示近日接收的中國CH-92A無人機，塞爾維亞總統武契奇也親自視察了這批無人機並發表講話。

CH-92A無人機作戰半徑超過250公里，最大飛行高度為5,000公尺，時速略低於200公里，可掛載兩枚射程達8公里的FT-8C飛彈，滯空時間達到8小時。