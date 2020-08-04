快訊

不斷更新／蘇震清、廖國棟、陳超明3立委收押 徐永明80萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸製防空飛彈系統FK-3 首次出口歐洲

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為去年7月在貴陽工博會中亮相的FK-3防空飛彈系統。（取自貴陽日報）
圖為去年7月在貴陽工博會中亮相的FK-3防空飛彈系統。（取自貴陽日報）

據大陸網路媒體《觀察者網》報導，位於巴爾幹半島的東歐國家塞爾維亞國有國防設備進出口公司Jugoimport SDPR日前提交的一份年度報告顯示，塞爾維亞已經採購中國製造的FK-3中遠程防空飛彈系統。這將是中國現代化防空系統首次出口至歐洲國家。

路透報導，根據Jugoimport SDPR上周提交的一份年度報告顯示，塞爾維亞去年進口約6億美元的武器。該公司2019年與31個國家達成了163項進口協議，總值達6.203億美元。這些進口和計劃進口的武器，包括米格-29戰機、中國製造的武裝無人機，以及中國製造的FK-3防空系統。

報告稱：「進口的最大一部分與米格-29飛機的現代化升級、FK-3（防空系統）、和無人機系統的採購有關。」

路透指出，這是中國和塞爾維亞深化合作的新跡象。

FK-3防空飛彈系統是中國航天科工集團研製的全天候中遠程地空飛彈系統。該型飛彈沿用了大量「紅旗-22」中遠程防空飛彈的技術，射程為5到100公里，射高為50到2萬7,000公尺。可攔截固定翼飛機、巡航飛彈、武裝直升機，還具有攔截反輻射飛彈等戰術空地飛彈能力，可在複雜電磁環境條件下作戰。

FK-3防空飛彈系統首次亮相是在2016年的珠海航展，隨後還參加過多次海內外國防裝備展。

今年7月，塞爾維亞還接收了中國製造的CH-92A無人機。據塞爾維亞當地媒體《政治報》（politika）報導，塞爾維亞軍方本月4日首次公開展示近日接收的中國CH-92A無人機，塞爾維亞總統武契奇也親自視察了這批無人機並發表講話。

CH-92A無人機作戰半徑超過250公里，最大飛行高度為5,000公尺，時速略低於200公里，可掛載兩枚射程達8公里的FT-8C飛彈，滯空時間達到8小時。

飛彈 塞爾維亞 直升機

延伸閱讀

禿頭鷲寶寶意外喪母 保育團體派「無人機媽媽」送食物上峭壁

日媒：中國恐已有核飛彈預警系統 改變戰略平衡

4百架無人機結合表演藝術人機共舞 故宮南院璀燦夜空

農地無人機「黑飛」亂噴藥 防檢局：與地方強化查緝

相關新聞

胡錫進：大陸做好撤出在美全部記者最壞準備

中共黨媒《環球時報》總編輯胡錫進今日在微博撰文表示，鑒於美國至今拒絕給中國大陸記者續簽，中方已做好了從美國被迫撤出全部記者的最壞準備，並將展開猛烈報復，包括驅逐美國媒體駐守在香港的記者。

大陸智庫促增設直轄市 引爆熱議

大陸重量級智庫近期發表一篇文章建議，大陸行政區應朝「增設直轄市、縮小省轄市」方向規劃，並支持廣東深圳、山東青島、遼寧大連...

解放軍駐港部隊汽車兵 進行實戰訓練

央視新聞4日發布一段解放軍駐港部隊汽車兵實戰訓練的短片，指駐香港部隊某基地司連貫訓練，為提升駕駛員技能，近日組織一場緊貼...

港暫停與紐司法互助 法中止對港引渡

港區國安法通過後，引起全球關注。紐西蘭和法國近日決定中止與香港間的引渡協議。中國外交部發言人3日表示，中方決定香港暫停與紐西蘭引渡與司法互助。

大陸製防空飛彈系統FK-3 首次出口歐洲

據大陸網路媒體《觀察者網》報導，位於巴爾幹半島的東歐國家塞爾維亞國有國防設備進出口公司Jugoimport SDPR日前...

日媒：中國可能已有核彈預警系統 將改變全球戰略平衡

日媒共同社引述中國軍事專家楊承軍的文章指，中國可能已具備在敵方發射飛彈落地前偵測到，並以核武反擊的預警系統。若中國掌握這種據稱目前只有美俄有的技術，將改變全球戰略平衡。

胡錫進：美國可能拒延長簽證 40中國記者恐被驅逐

中美媒體戰仍在拉鋸！環球時報總編輯胡錫進3日在微博發文爆料，稱美方很可能拒絕延長簽證，受此影響，或有40名中國記者被驅逐。

全球化困難多！字節跳動控臉書抄襲抹黑

針對外界頻傳美方封鎖海外版抖音「TikTok」的傳言，母公司「字節跳動」2日發文回應，公司致力於成為一家全球化公司。在這個過程中，面臨著各種複雜和難以想像的困難，包括緊張的國際政治環境、不同文化的碰撞與衝突、競爭對手臉書（Facebook）的抄襲和抹黑。

英媒：TikTok母公司「字節跳動」北京總部將遷至倫敦 恐惹惱川普

路透援引英國太陽報的消息指出，海外版抖音「Tik Tok」母公司「字節跳動」將把總部從北京遷至英國倫敦，相關協議已獲得英國內閣大臣級別官員批准。報導稱，字節跳動創始人將很快宣布這項決定，這可能惹惱揚言封禁TikTok的美國總統川普。路透暫時無法聯絡TikTok取得相關評論。

共軍核武專家暗批胡錫進：煽動對中共中央的不滿

針對環球時報總編輯胡錫進再度主張增加核武數量與美國抗衡，共軍資深核武專家楊承軍近日撰文暗批胡錫進炒作核武問題，「煽動對中央、軍委和軍隊的不滿」，對國家安全極其有害。

螞蟻集團上市將募資300億美元 可望成全球最大IPO

阿里巴巴旗下螞蟻集團啟動A+H上市計劃，財新引述消息稱，螞蟻集團計畫兩地上市集資300億美元，估計最快在9月IPO。以集資規模計算，螞蟻集團有望超越沙地亞美，成為史上集資規模最大的IPO案。

李開復：美控訴Tik Tok沒有證據 做法不可思議

美國要求TikTok出售事件，創新工場董事長兼首席執行官李開復今4日發文稱，美國處理Tik Tok並沒有給出需要做什麼才能繼續運營，美國對其控訴也沒有提出任何證據，強迫收購、只給45天、還要收中間費，這些都是和Google不可比，更是不可思議的。

熱門新聞

美拒中國記者簽證續簽 環時總編：中國做好全撤最壞準備

華為最高檔「天才少年」年薪高達844萬元

畫面曝光！解放軍戰機長途飛行10小時巡航南海島礁

張一鳴：不認同出售TikTok美國業務 最終方案未定

無人女廁頻傳男哀怨嘆息聲 超毛原因曝光網友傻了「尿意全無」

人行布局數位幣 有動作了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。