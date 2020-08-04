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螞蟻集團上市將募資300億美元 可望成全球最大IPO
阿里巴巴旗下螞蟻集團啟動A+H上市計劃，財新引述消息稱，螞蟻集團計畫兩地上市集資300億美元，估計最快在9月IPO。以集資規模計算，螞蟻集團有望超越沙地亞美，成為史上集資規模最大的IPO案。
消息人士稱，螞蟻集團市直估計約2,000億美元，預計發行15%的股份，計畫在上海科創板發行10%股份，其餘5%會在香港發行。接近IPO承銷商的消息人士稱，螞蟻集團的上市進程肯定會很快，可能在9月或10月發行股票。
螞蟻集團成立於2014年的螞蟻集團為全球估值最高的獨角獸企業。螞蟻集團早前宣布將在科創板和港交所上市計畫。今年初，螞蟻集團宣布將支付寶全面升級為數字生活開放平台，將通過開放平台戰略、數位經營，幫助服務業數位化升級。
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