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胡錫進：美國可能拒延長簽證 40中國記者恐被驅逐

世界日報 / 中國新聞組╱北京4日電

中美媒體戰仍在拉鋸！環球時報總編輯胡錫進3日在微博發文爆料，稱美方很可能拒絕延長簽證，受此影響，或有40名中國記者被驅逐。

胡錫進寫道：「在驅逐60多名中國記者、無差別將所有中國駐美記者簽證縮短為3個月後，美國很可能通過不予簽證延期，導致更多中國記者不得不離開美國。」

他指出，目前距離美國設定的8月6日簽證到期只剩幾天時間，「據我了解，雖然在美國的中方記者都已按美方要求提交申請，但尚無一人獲得延期簽證，近40位記者甚至迄今沒有收到辦理簽證延期手續的通知。」

胡錫進質疑，「美方是要把中國駐美記者全都趕走嗎？還是要逼中國自己把記者都撤走？」

他還痛批，「美國政府最近一系列對中國的打壓，不斷刷新人們對美國認知的下限，中方肯定不會坐視不理，必定會有正當的回應」，他並稱，「這可嚇不住中國人。我倒是想請華盛頓好好想一想，很多美國記者在中國生活了很多年，美國在香港還有幾百個記者，中美媒體戰進一步升級，誰最難受，是明擺著的。」

胡錫進最後還呼籲美國駐華記者要透過他們所屬媒體「行動起來」，「阻止美國務院瘋狂的行為。」

據此前外媒報導，在中美關係惡化之際，目前，共有九家中國官媒被美國列為「外國使團」。美國國務院稱，這些機構都被中國政府有效控制。

受影響的機構為中央電視台（CCTV）、中國新聞社（中新社）、人民日報、環球時報、新華社、中國環球電視網（CGTN）、中國國際廣播電台（CRI）、中國日報發行公司，以及人民日報發行商美國海天發展公司。

在北京反制方面，則驅逐了紐約時報、華爾街日報及華盛頓郵報的11名美籍駐華記者。

簽證 胡錫進

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