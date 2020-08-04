港媒：中國防疫團隊開始設計香港方艙醫院
官方香港電台今天報導，協助香港防控2019冠狀病毒疾病的中國大陸團隊已開始在港設計建立「方艙醫院」。
中國國家衛生健康委員會應香港方面請求，組建60人的「內地方艙醫院支援隊」來港協助防控2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，其中6人於2日先行抵港，但至今保持低調。
據報導，前天抵港的一名成員是武漢中南建築設計院設計師謝琥，院方在微信公眾號上載文章指出，他們已開始設計「香港方艙」。
院方表示，香港「方艙醫院」計劃在機場的亞洲國際博覽館建立，並針對亞博館的特點，盡可能在最少改變場館原有功能下，在場地設置、功能布局、機電系統改造以及運營維護管理等方面，提出設計方案。
在大陸支援隊成員來港前，香港醫院管理局已在亞博館設立了可容納500張病床的社區治療設施，這個設施參考了大陸「方艙醫院」，被視為「港版方艙」。
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