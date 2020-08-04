英媒：TikTok母公司「字節跳動」北京總部將遷至倫敦 恐惹惱川普

路透援引英國太陽報的消息指出，海外版抖音「Tik Tok」母公司「字節跳動」將把總部從北京遷至英國倫敦，相關協議已獲得英國內閣大臣級別官員批准。報導稱，字節跳動創始人將很快宣布這項決定，這可能惹惱揚言封禁TikTok的美國總統川普。路透暫時無法聯絡TikTok取得相關評論。

中央社報導，字節跳動3日證實，正探討在美國以外設立TikTok總部的可能性。

TikTok具中資背景，華府認定構成國安威脅，川普日前揚言下令禁用。美國科技龍頭微軟2日表示，將繼續與字節跳動洽談收購TikTok，目標9月15日以前完成談判。

新京報報導，字節跳動創始人張一鳴近日在一封內部信中透露，嘗試與一家科技公司就合作方案做初步討論，形成方案以確保TikTok能繼續服務美國用戶。

張一鳴表示，字節跳動一直積極配合美國外來投資審查委員會（CFIUS）對字節跳動2017年底收購短影音平台musical.ly進行的調查。儘管一再強調自己是一家私營企業，且願意採取更多的技術方案來消除顧慮，但CFIUS還是認定，字節跳動必須出售TikTok美國業務。

他表示，公司雖不認同這個決定，但考慮到當前大環境，必須面對CFIUS的決定和美國總統的行政命令，同時不放棄探索任何可能性。因此嘗試與一家科技公司就合作方案做初步討論，形成方案以確保TikTok能繼續服務美國用戶。

外媒報導，「字節跳動」將把總部從北京遷至英國倫敦。圖為字節跳動北京總部。路透

對字節跳動必須出售TikTok美國業務，中國外交部發言人汪文斌3日在例行記者會回答相關提問時表示，此舉違背市場經濟原則，「暴露美方所謂維護公平自由的虛偽性和典型雙重標準，也違反世貿組織開放透明非歧視的原則」，中方堅決反對。

汪文斌並呼籲美方，為各國市場主體在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視性的營商環境，停止將經貿問題政治化，停止濫用國家安全概念，推行歧視、排他政策。

中央社報導，英國方面表示，短影音平台TikTok總部的設置地點是個商業決定。英國首相強生的發言人表示：「這將是個商業決定，而我並不知道是否已有決定。」