追求TikTok 微軟市值單日增872.6億美元

美媒CNBC報導引述微軟前CEO史蒂夫（Steve Ballmer）3日表示，微軟對Tik Tok的追求令人興奮，並且微軟有足夠的能力來應對隨之而來的任何監管問題。當日微軟股價大漲，市值激增872.6億美元。

8月3日收盤，微軟股價上漲5.62%。按微軟超過1.62兆美元的市值計算，僅這一天微軟市值就激增872.6億美元。

微軟2日聲明，已與Tik Tok母公司北京字節跳動進行商談，尋求探索一項初步提案，該提案涉及在美國、加拿大、澳洲和紐西蘭的TikTok業務收購，微軟在這些市場上擁有並運行TikTok，並可能會邀請其他美國投資者以小股東的身分參與此次購買。

聲明稱，微軟將和美國政府共同合作，目標是在9月15日前完成這一談判。如果交易得以完成，微軟既能同時解決與華盛頓的爭議，又能擴大在消費者領域的實力。

目前史蒂夫仍是微軟的最大個人股東。他表示，此案取決於價格。從政府的角度來看，價格及任何附帶的限制都很重要，但這是微軟真正增加其消費者基礎的令人興奮的途徑。

微軟近年來在企業級產品上大放異彩，但史蒂夫認為，公司的根基在於面向消費者的業務。面向消費者的業務有成功也有失敗，他認為重要的是要記住，必須不斷嘗試新事物以建立新業務。