胡錫進：大陸做好撤出在美全部記者最壞準備

中共黨媒《環球時報》總編輯胡錫進今日在微博撰文表示，鑒於美國至今拒絕給中國大陸記者續簽，中方已做好了從美國被迫撤出全部記者的最壞準備，並將展開猛烈報復，包括驅逐美國媒體駐守在香港的記者。

美國政府於3月初宣布將大幅削減五家駐美中國媒體的中國籍僱員總數上限，從160人調低至100人；名額縮減後，有60名中國籍員工將失去簽證，他們如在8月6日簽證到期前找不到新僱主，就必須離開美國。

受影響的五家駐美中國媒體是新華社、中國環球電視網（CGTN）、中國國際廣播電台、《中國日報》發行公司和《人民日報》海外版的美國總代理海天發展公司。

胡錫進指出，目前距離8月6日簽證到期只剩幾天時間，美國很可能通過不予簽證延期。他並說，雖然在美國的中方記者都已按美方要求提交申請，但尚無一人獲得延期簽證，「近40位記者甚至迄今沒有收到辦理簽證延期手續的通知」。

胡錫進表示，「美方是要把中國駐美記者全都趕走嗎？還是要逼中國自己把記者都撤走？我想說，這可嚇不住中國人。我倒是想請華盛頓好好想一想，很多美國記者在中國生活了很多年，美國在香港還有幾百個記者，中美媒體戰進一步升級，誰最難受，是明擺着的」。