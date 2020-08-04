快訊

K董親飛！星宇航空8/7飛行體驗開賣秒殺 正籌備第2班

聽新聞
test
0:00 / 0:00

胡錫進：大陸做好撤出在美全部記者最壞準備

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
環球時報總編輯胡錫進。（鳳凰網資訊）
環球時報總編輯胡錫進。（鳳凰網資訊）

中共黨媒《環球時報》總編輯胡錫進今日在微博撰文表示，鑒於美國至今拒絕給中國大陸記者續簽，中方已做好了從美國被迫撤出全部記者的最壞準備，並將展開猛烈報復，包括驅逐美國媒體駐守在香港的記者。

美國政府於3月初宣布將大幅削減五家駐美中國媒體的中國籍僱員總數上限，從160人調低至100人；名額縮減後，有60名中國籍員工將失去簽證，他們如在8月6日簽證到期前找不到新僱主，就必須離開美國。

受影響的五家駐美中國媒體是新華社、中國環球電視網（CGTN）、中國國際廣播電台、《中國日報》發行公司和《人民日報》海外版的美國總代理海天發展公司。

胡錫進指出，目前距離8月6日簽證到期只剩幾天時間，美國很可能通過不予簽證延期。他並說，雖然在美國的中方記者都已按美方要求提交申請，但尚無一人獲得延期簽證，「近40位記者甚至迄今沒有收到辦理簽證延期手續的通知」。

胡錫進表示，「美方是要把中國駐美記者全都趕走嗎？還是要逼中國自己把記者都撤走？我想說，這可嚇不住中國人。我倒是想請華盛頓好好想一想，很多美國記者在中國生活了很多年，美國在香港還有幾百個記者，中美媒體戰進一步升級，誰最難受，是明擺着的」。

簽證 胡錫進 香港

延伸閱讀

環時總編：中國做好撤出全部在美國記者的最壞準備

川普表態封殺TikTok 胡錫進：中方反制很有限

美關領館解雇中員工 胡錫進：補償給不足

「別讓美抓到把柄」…中喝采美撤館 胡錫進：民間吃瓜就好

相關新聞

大陸智庫促增設直轄市 引爆熱議

大陸重量級智庫近期發表一篇文章建議，大陸行政區應朝「增設直轄市、縮小省轄市」方向規劃，並支持廣東深圳、山東青島、遼寧大連...

法中止批准對港引渡條約 歐盟不樂見港府延後選舉

在多國相繼於過去幾周暫停與香港的引渡條約後，法國也於周一 (8月3日) 宣布中止批准與香港間的引渡條約。法國外交部周一發布聲明表示：「有鑑於最新發展，法國目前不會繼續推動批准2017年5月4日與香港特別行政區簽署的引渡條約。」

胡錫進：大陸做好撤出在美全部記者最壞準備

中共黨媒《環球時報》總編輯胡錫進今日在微博撰文表示，鑒於美國至今拒絕給中國大陸記者續簽，中方已做好了從美國被迫撤出全部記...

環時總編：中國做好撤出全部在美國記者的最壞準備

面對美國一再緊縮、刁難大陸媒體在美國的採訪工作，《環球時報》總編輯胡錫進4日上午指出，鑒於美方迄今仍拒絕給所有中國記者簽...

面對美國封殺 抖音選擇撤出中國 環時總編呼籲包容

大陸知名短影音平台「抖音」海外版「Tik Tok」，接連在印度、美國市場遭封殺後，傳出抖音母公司「字節跳動」將把總部從北...

北京助港抗疫引反彈？ 盤點五大爭議

港第三波新冠疫情嚴峻，新增病例連續十多天破百。中國國家衛生健康委員會（衛健委）應港府要求組織為數60人的「內地核酸檢測支援隊」赴港，其中7人先遣隊員周日（2日）抵港。

畫面曝光！解放軍戰機長途飛行10小時巡航南海島礁

據海客新聞報導，近日，在中國人民解放軍南部戰區空軍航空兵某部的影片中，出現了該部「蘇-30戰機」掛彈飛抵南海渚碧島的畫面...

專訪：面對國安法威脅 多數港人恐無選擇命運的權利

德國之聲：當你第從媒體報道中得知你被香港政府根據國安法通緝時，你心裡是怎麼想的？

美制裁新疆官員 中方：若執意妄為必堅決回擊

美國務院、財政部宣布對新疆生產建設兵團及兩名官員實施制裁，美國國務卿龐培歐發表聲明批評大陸治疆政策。大陸外交部發言人汪文...

印度疾風戰機大贏中國殲20？網路先「開戰」

5月以來的中印邊境緊張情勢近期看似趨緩，但背地裡雙方都在各自增兵部署。其中，印度購自法國的五架疾風戰機已於7月底飛抵印度，印度空軍和印媒並聲稱，疾風戰機性能遠勝於中國的殲20戰機。此說引來中國專家、媒體及網民不滿反擊，中印已先在空中「開戰」。

張一鳴：不認同出售TikTok美國業務 最終方案未定

字節跳動旗下TikTok北美業務傳出將被微軟收購，北京字節跳動科技有限公司創始人兼CEO張一鳴今（3）日發布內部信表示，...

跡象顯示 北戴河會議舉行在即

8月初依例是中共高層舉行北戴河會議的時間。目前已知中共領導人最新的公開活動停留在7月31日，部分省部級領導日前也有調動。...

熱門新聞

畫面曝光！解放軍戰機長途飛行10小時巡航南海島礁

北斗3號衛星核心組件 100%大陸製造

拍賣會蘋果手機一千元起標 有人只花三萬入手9台iPhone

張一鳴：不認同出售TikTok美國業務 最終方案未定

人行布局數位幣 有動作了

抖音遭殃 這家中資血統美企急自保

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。