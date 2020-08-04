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面對美國封殺 抖音選擇撤出中國 環時總編呼籲包容

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
路透
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大陸知名短影音平台「抖音」海外版「Tik Tok」，接連在印度、美國市場遭封殺後，傳出抖音母公司「字節跳動」將把總部從北京遷往英國倫敦。此舉激起部分大陸民眾的民族主義情緒，有網友稱，原以為字節跳動會因美國政府打壓而徹底撤出美國，結果竟是撤出中國。

中國企業在生死存亡危機之際，最終選擇了「市場」而非「愛國」。對此，立場一向強硬的環球時報總編輯胡錫進表現出罕見地體諒，表示字節跳動的這項決定「應當可以被包容」。

面對美國封殺，字節跳動創辦人張一鳴3日發布一封公司內部信指出，當前的地緣政治和輿論環境越來越複雜，公司在一些市場面對的外部壓力較大。面對美國外資投資委員會（CFIUS）調查，字節跳動願意採取更多的技術方案來消除顧慮，同時不放棄探索任何可能性。

英國《太陽報》當地時間2日報導，字節跳動將把總部從北京遷至英國倫敦，相關協議已獲英國內閣大臣級別官員批准。北京日報指出，字節跳動對這項報導回應稱：「我們的確在探討在美國之外設立Tik Tok總部的可能性。」

針對張一鳴的公司內部信內容與字節跳動面對美國封殺的反應，大陸網路一片批評、嘲諷聲。有網友說，「資本家的軟弱性和妥協性就是說得這麽清新脫俗」；「這些廢話就是你光速跪下的理（借）由（口）」；「跪了就是跪了」。

還有人表示，「如果沒有國家的支持，字節能發展到這個程度？是什麽讓你認為字節是憑一己之力發展的？民族氣節、民族大義，想必利己主義是不能理解。」

對此，胡錫進3日深夜在其個人微信公眾號發文為張一鳴和字節跳動緩頰。胡錫進表示，Tik Tok正在受到美國的圍獵，張一鳴在他致員工的一封信中強調字節跳動是私營企業，沒有提公司的中國出身，也沒有提中國政府，這讓一些中國公眾感到不悅。

胡錫進說，「字節跳動面對的國際形勢的確很複雜，它要成為服務全球用戶的社交平台，就要面對這種複雜性。今天的中國同樣要面對這種複雜性。」

他呼籲大陸網友，「也許我們不能立刻下一種結論性的評判，因為這不僅取決於字節跳動今後的全球化之路實際怎麼走，而且還涉及到對中國的對外開放進行定義」；「如果它以中國人希望的方式展現對國家的忠誠，那麼它的全球化道路很容易被掐斷」。

胡錫進稱，「一家企業在不危害國家利益的情況下，把它的生存和壯大放在首位，而不是奮不顧身分擔國家的壓力，這不能算作英勇之舉，但我覺得應當可以被包容」；「在國家還做不到對它們提供絕對保護的時候，只要它們能在這個世上生存下去並且做大，這實際上是它們幫著國家強大起來的一種方式」。

胡錫進 英國 北京

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