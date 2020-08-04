法中止批准對港引渡條約 歐盟不樂見港府延後選舉

在多國相繼於過去幾周暫停與香港的引渡條約後，法國也於周一 (8月3日) 宣布中止批准與香港間的引渡條約。法國外交部周一發布聲明表示：「有鑑於最新發展，法國目前不會繼續推動批准2017年5月4日與香港特別行政區簽署的引渡條約。」

法國外交部嚴正批評中國上個月在香港施行的《港區國安法》，表示國安法抵觸「一國兩制」的原則，以及從這些准則延伸出來的各種自由。法國外交部寫道：「國安法也直接影響法國國民與法國企業。」

在法國之前，加拿大丶澳大利亞丶英國丶新西蘭與德國都相繼中止與港引渡條約。德國在上周五 (7月31日) 宣布消息後，德國外長馬斯 (Heiko Maas) 針對近日香港的情勢發展發表評論，強調德國已再三呼籲中國遵守國際法義務，確保香港基本法保障的自由與權利，其中包含自由與公正的選舉。

歐盟籲香港重新考慮延後立法會選舉決定

此外，歐盟周一也針對香港政府延後立法會選舉一事發布聲明，表示香港延期舉行立法會選舉及撤銷多位民主派人士參選資格，讓外界質疑香港能否保障民主權利，並損害香港自由開放的國際聲譽。為此，歐盟呼籲香港重新考慮相關決定。

歐盟首席外交官約瑟普·博雷爾（Josep Borrell）在聲明中指出，港府運用緊急法將立法會選舉延後一年，等於延後了更新香港的民主授權，讓各界質疑香港人能否持續實行基本法所保障的民主權利與自由。此外，保障香港人的公民與政治權利，是「一國兩制」的基礎，歐盟也完全支持這個原則。

歐盟先前也對中國在香港施行國安法做出具體回應，認為中國的作法違背國際承諾，影響中歐關系，決定將限制向香港出口鎮壓與監視設備。部分歐盟成員國隨後也陸續采取行動，德國與法國分別在過去幾天宣布中止與香港的引渡條約。

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