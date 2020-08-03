香港大律師公會：立法會選舉押後或被裁定不合法

香港大律師公會（HKBA）周日（8月2日）發表聲明，香港特區政府將原定於9月舉行的立法會選舉押後一年的決定最終或被裁定不合法。

香港大律師公會表示對此極度關注，對有關法理及證據基礎存在重大疑問。 香港特首林鄭月娥上周五（7月31日）宣布，再度援引《緊急法》，以新冠疫病毒大流行為由，把原訂9月6日舉行的第七屆立法會選舉押後至明年9月5日舉行。對於押後選舉出現的立法會"真空期"，林鄭月娥表示由中央政府提請全國人大常委作出決定。

大律師公會在周日發表的這份聲明中說，特區政府此舉違反法治社會中要求行政機關的行為有合法性及法律有確定性的原則，亦對香港的法治帶來沖擊。

聲明還說，國際人權專家早已多次警告世界各地政府不可以新冠肺炎作為借口壓制人權。

公會稱，就為何把立法會選舉押後一年，而非一個較短的時間，如數星期或數月，政府未能提出令人滿意的解釋。

特區政府推遲選舉的決定引發了政治的和法律的爭議。決定宣布不久， 22名民主派立法會議員發表聯合聲明，認為押後選舉等同引爆憲制危機、竊取政權，動搖香港特別行政區成立之本。

批評者認為，押後選舉的決定是自從港版國安法實施以來對民主派的又一次打壓。

張平/ 達揚（通訊社）

【 本文章由德國之聲授權提供】