印度疾風戰機大贏中國殲20？網路先「開戰」

5月以來的中印邊境緊張情勢近期看似趨緩，但背地裡雙方都在各自增兵部署。其中，印度購自法國的五架疾風戰機已於7月底飛抵印度，印度空軍和印媒並聲稱，疾風戰機性能遠勝於中國的殲20戰機。此說引來中國專家、媒體及網民不滿反擊，中印已先在空中「開戰」。

中央社報導，印度與中國部隊5月初在拉達克（Ladakh）東部發生對峙迄今，雙方雖完成第一階段撤軍，但中國拒絕撤離班公錯湖已占領的第四指，印度也計畫增兵3萬5000人到拉達克東部，邊境緊張情勢再度升溫。

8月2日，中印雙方舉行了第五輪軍長級會談。會談重點是確定兩軍在所有摩擦點「有時限、可驗證的」撤離過程的框架，並從沿著實際控制線的後方基地撤走大量軍隊及武器。摩擦點包括班公錯（Pangong Tso）和德普桑（Depsang）。

儘管雙方會談持續進行，但印度充實軍備的消息仍不斷傳出。印度於2016年向法國訂購36架疾風戰機，其中五架已於7月底交付印空軍第17中隊。印度國防部長辛格稱，這代表「那些想威脅印度領土完整的人，應該開始擔憂」。印媒印度斯坦時報引述印度空軍前任參謀長B.S.達諾阿說，中國的殲20戰鬥機無法與疾風戰機媲美。印度快報也稱，疾風戰機在實戰經驗和載荷能力的表現都要優於殲20。

由於印度空軍已23年沒有購入新戰機，印度為疾風到來舉國歡騰，印度一名高官並稱疾風戰鬥力勝過第五代戰機。但這樣的吹捧讓製造商法國達梭公司十分尷尬；歐亞時報近日報導，法國達梭公司吃驚之餘，感覺印度的吹捧是在抹黑自梭，畢竟四代機和五代機的差距沒人不知道。

對於疾風、殲20究竟哪個厲害，中印媒體、網友近日先在網上開戰。中央社報導，印度網友在社群媒體稱，殲20的實戰經驗是零，反觀疾風戰機已有多次實戰經驗；中國網友則反脣相稽稱，再好的戰機也禁不起印度摔飛機的能力。雙方一來一往，都說自己的戰機比較強。

中印專家也加入論戰。環球時報英文版引述專家張學峰稱，疾風戰機僅優於印度另一款戰機蘇愷30MKI約1/4，不會帶來質的重大轉變。立刻引來印度空軍前司令多納（B.S.Dhanoa）推文質疑，殲-20號稱是第五代戰機卻仍有前置翼，暗指殲-20匿蹤性能不足。