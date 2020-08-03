日媒：中國恐已有核飛彈預警系統 改變戰略平衡

日媒共同社引述中國軍事專家楊承軍的文章指，中國可能已具備在敵方發射飛彈落地前偵測到，並以核武反擊的預警系統。若中國掌握這種據稱目前只有美俄有的技術，將改變全球戰略平衡。

報導指出，由中國火箭軍退役軍官、中國國家安全委員會高級研究員楊承軍在「祖國」雜誌5月號上撰寫題為「不宜在網路上炒作涉核問題」文中，提到中國軍方有在敵方發射核飛彈後幾分鐘內探測到，並在落地前進行核反擊的預警系統。

他還強調，中國的綜合核子戰鬥能力，並不遜於美國和俄羅斯。

報導分析，這種預警系統是探測飛彈發射的人造衛星、海上雷達等組成的高階飛彈防禦（MD ，MissileDefense）技術的關鍵。

報導指，這項系統可以在飛彈發射後的初期階段、發射後於大氣層外的中期階段，和重返大氣層的最終階段進行探測。如果「能在幾分鐘內進行反擊」的說法屬實，則暗示中國已掌握利用預警衛星，在初期階段即探測到發射熱源的技術。

報導表示，據稱目前只有美俄兩國掌握這種技術，若楊承軍的說法屬實，則美國和受其「核保護傘」（Nuclear Umbrella ）保障的日本，可能都不能不調整國防政策。