中港澳大學研發新冠疫苗 動物注射後出現抗體反應

香港星島日報網今天報導，針對2019冠狀病毒疾病，中國大陸與港、澳兩地大學合作研發疫苗並於近期出現突破，發現動物注射後有抗體反應，對病毒有免疫力，沒有出現任何副作用。

據報導，香港理工大學、澳門科技大學與中國大陸的大學合作研發新型冠狀病毒疫苗，發現以新冠病毒「刺突蛋白受體結合區域」作為靶點的重組疫苗，注射在小鼠、兔子和獼猴後，7或14天內，動物產生的免疫血清有助阻斷病毒感染，並提供免疫力抵抗病毒。

另據香港經濟日報網，領導這項研究的澳門科技大學醫學院教授張康解釋，新冠病毒（SARS-CoV-2）透過它的刺突（Spike）蛋白受體結合區域（S-RBD），與宿主細胞受體血管緊張素轉化酶2（ACE2）結合，進而使病毒入侵及感染人體。

研究發現，實驗動物產生的免疫血清成功阻斷兩者結合，中和了SARS-CoV-2偽病毒並防止新冠病毒的感染，其重要性在於疫苗能為非人類靈長類動物，提供抗強烈而有效免疫力保護

團隊希望未來可量產疫苗，以香港市民可負擔的價格出售；而一旦成功生產，將優先預留800萬劑供港人以及澳門市民使用。

報導說，團隊已與香港創新及科技局以及美國廠房聯絡，待完成人體臨床實驗後，會盡快推出市場。